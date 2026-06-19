Sunshine Group tiên phong đưa AI, Robot vào nhà phố thương mại, tối ưu doanh thu với mô hình shophouse thông minh

Đón đầu xu hướng này, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences được Sunshine Group phát triển theo mô hình Smart Shophouse tích hợp AI, Robot và hệ sinh thái thương mại số. Không chỉ là nơi ở kết hợp kinh doanh, mỗi căn nhà phố tại đây được định hướng trở thành một trung tâm kinh doanh số, nơi hoạt động bán hàng không còn bị giới hạn trong phạm vi cửa hàng vật lý mà có thể mở rộng đồng thời trên môi trường trực tuyến. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên trải nghiệm mua sắm đa kênh.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences có quy mô hơn 70ha với gần 2.500 căn nhà phố phong cách châu Âu, phát triển theo mô hình đô thị thấp tầng hàng hiệu ứng dụng AI trong quản lý vận hành.

Xây dựng ứng dụng chuyên biệt cho các thương chủ

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là NobleMall - mini app chuyên biệt dành cho hoạt động thương mại được tích hợp trên nền tảng NobleX App. Được định vị là một phần trong hệ sinh thái số toàn diện về Công nghệ, Tài chính và Dịch vụ Bất động sản, NobleX App đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời tài sản, từ sở hữu, vận hành đến tối ưu hóa giá trị dài hạn thông qua các mini app chuyên biệt.

Với NobleMall, các thương chủ tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences có thể xây dựng gian hàng riêng, livestream bán hàng, triển khai chương trình ưu đãi và tiếp cận trực tiếp tệp khách hàng trong hệ sinh thái cư dân, khách tham quan và người dùng ứng dụng. Điều này giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, gia tăng cơ hội bán hàng và tạo thêm nguồn doanh thu ngoài lượng khách trực tiếp tại cửa hàng.

Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm khách hàng mới, NobleMall còn cung cấp các công cụ tương tác, tích điểm, chăm sóc khách hàng và triển khai chương trình ưu đãi, qua đó giúp các thương chủ xây dựng tệp khách hàng trung thành, gia tăng tỷ lệ quay lại và duy trì doanh thu bền vững.

AI, Robot và cuộc nâng cấp toàn diện mô hình nhà phố thương mại

Đáng chú ý, dự án còn định hướng phát triển các giải pháp logistics ứng dụng AI nhằm hỗ trợ điều phối đơn hàng, tối ưu vận chuyển và rút ngắn thời gian giao nhận. Các công nghệ như drone giao hàng, robot phục vụ, quản lý kho thông minh hay những giải pháp tự động hóa đang được nghiên cứu triển khai, giảm áp lực nhân sự và nâng cao hiệu quả vận hành. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam vẫn còn khá ít dự án ứng dụng công nghệ ở quy mô toàn diện, định hướng phát triển nhà phố tích hợp công nghệ AI tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Sunshine Group trong việc đưa các công nghệ thế hệ mới vào hệ sinh thái bất động sản, phục vụ tối ưu nhu cầu sống và kinh doanh trong kỷ nguyên số.

Dự án có kế hoạch phát triển giải pháp logistics ứng dụng AI nhằm hỗ trợ điều phối đơn hàng nhanh và hiệu quả

Bên cạnh lợi thế công nghệ, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sở hữu vị trí chiến lược tại tâm điểm phát triển mới phía Tây Hà Nội. Dự án nằm kế cận đại lộ Tây Thăng Long, đồng thời kết nối thuận tiện với các trục giao thông lớn như cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 32 và trục Hoàng Quốc Việt kéo dài, thu hút dòng khách hàng từ khu vực trung tâm đổ về khu Tây và các vùng lân cận. Đặc biệt, dự án dự kiến bàn giao từ Quý III/2026, đón nhịp hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long hoàn thiện vào năm 2027, thuận tiện an cư và mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho gia chủ.

Dự án dự kiến bàn giao từ quý III/2026, sẵn sàng chào đón tân chủ nhân

Trong tương lai, dự án còn được định hướng trở thành điểm đến thương mại – giải trí với chuỗi sự kiện, lễ hội và công nghệ trình chiếu 3D Mapping, Hologram ấn tượng, đón lượng lớn khách tham quan đến trải nghiệm, qua đó thúc đẩy hoạt động mua sắm và gia tăng doanh thu cho nhà phố thương mại.

Ngày 20/6, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences chính thức ra mắt nhà mẫu, mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian sống, tìm hiểu quy hoạch, thiết kế và tiềm năng kinh doanh trước khi quyết định sở hữu.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences chính thức ra mắt nhà mẫu tại phân khu Victory từ ngày 20/6

Dự án đang giới thiệu hàng loạt chính sách hấp dẫn dành cho khách hàng như cơ hội bốc thăm Mercedes-Benz GLC 200 sang trọng, hưởng chiết khấu tới 11,5% cùng loạt quà tặng giá trị. Đáng chú ý, khách mua nhà trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế về tiến độ dự án, hạ tầng khu vực và triển vọng thị trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.