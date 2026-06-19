TP.HCM khẳng định không dừng dự án chờ quy hoạch

Dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Trước phản ánh của doanh nghiệp về việc nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê gặp khó khăn do vướng quy hoạch phân khu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết thành phố vẫn đang áp dụng các đồ án quy hoạch hiện hành để giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng và không đặt ra việc tạm dừng hồ sơ vì chờ quy hoạch mới.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, từ ngày 1/7/2025, TP.HCM chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 168 xã, phường và đặc khu sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, phạm vi quản lý của thành phố được mở rộng trên cơ sở hợp nhất địa giới hành chính của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Việc mở rộng địa giới và tổ chức lại đơn vị hành chính khiến thành phố phải rà soát toàn diện hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý phát triển không gian, sử dụng đất, đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Qua rà soát, TP.HCM hiện tồn tại nhiều hệ thống quy hoạch được lập ở các thời kỳ và trên các địa giới hành chính khác nhau. Nhiều xã, phường mới sau sắp xếp đang chịu sự điều chỉnh đồng thời của nhiều đồ án quy hoạch, dẫn đến khó khăn trong việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất, cân đối dân số, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, không ít đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đã được lập từ nhiều năm trước, trong khi tốc độ đô thị hóa, nhu cầu phát triển nhà ở, giao thông và hạ tầng kỹ thuật của thành phố đã thay đổi đáng kể. Một số địa phương cũng phản ánh tình trạng thiếu đồng bộ giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và các công cụ quản lý xây dựng hiện hành.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều dự án đầu tư, trong đó có dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê mua, dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải rà soát hoặc điều chỉnh quy hoạch trước khi triển khai.

Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định các dự án không bị "treo" vì chờ quy hoạch mới. Căn cứ Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 và Văn bản số 2522 của UBND TP.HCM, các đồ án quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi được điều chỉnh, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định.

Điều này đồng nghĩa các dự án đang triển khai hoặc đang thực hiện thủ tục đầu tư vẫn được xem xét trên cơ sở quy hoạch hiện hành để cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, giải quyết thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng và các thủ tục hành chính khác.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhấn mạnh TP.HCM không đặt ra việc tạm dừng hoặc kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ hành chính chỉ vì đang nghiên cứu điều chỉnh hoặc lập quy hoạch mới, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Về định hướng thời gian tới, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm rà soát, điều chỉnh và lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cùng các quy hoạch liên quan để từng bước hình thành hệ thống quy hoạch thống nhất trên toàn địa bàn.

Đối với các dự án nhà ở xã hội và các công trình phục vụ an sinh xã hội, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên rà soát những vướng mắc về quy hoạch để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết, vừa bảo đảm định hướng phát triển đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các dự án đang trong giai đoạn chuyển tiếp vẫn được áp dụng theo quy định chuyển tiếp của pháp luật. Do đó, chủ đầu tư không bắt buộc phải chờ hoàn thành hệ thống quy hoạch mới trên toàn địa bàn thành phố mới được giải quyết thủ tục đầu tư hoặc các thủ tục hành chính liên quan.