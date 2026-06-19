Khu Mả Lạng, chợ Gà - chợ Gạo ra sao khi TP.HCM đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng?

Tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ) của HĐND TP.HCM diễn ra ngày 19/6, UBND TP.HCM đã có tờ trình thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khi Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại 2 phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành (trung tâm Quận 1 cũ).

Dự án được Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đề xuất đầu tư. Giữa tháng 5 vừa qua, UBND TP.HCM đã chấp thuận giao Khang Điền lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT.

Tổng kinh phí thực hiện khoảng hơn 16.369 tỷ đồng. Bao gồm gần 11.000 tỷ đồng thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chi phí xây dựng gần 2.900 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác bao gồm lãi vay, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự phòng...

Khu Mả Lạng - phường Cầu Ông Lãnh nhìn từ trên cao.

Sẽ có 2 khu chung cư cao 35 tầng và 38 tầng được đầu tư cùng khu nhà ở thấp tầng; trường tiểu học và THCS.

Cụ thể, tại khu Mả Lạng - phường Cầu Ông Lãnh sẽ chỉnh trang đô thị và xây dựng khu nhà ở tái định cư, bao gồm chung cư khoảng 1.400 căn hộ và 93 căn nhà thấp tầng cùng trường liên cấp 1-2 và các hạ tầng kỹ thuật. Tổng diện tích xây dựng khoảng 37.740,5 m², giới hạn bởi 3 tuyến đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu.

Tại khu chợ Gà - Gạo phường Bến Thành cũng sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm chung cư 35 tầng khoảng 760 căn hộ.

Dự án thực hiện trên diện tích đất 4.350 m², giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin và hẻm 3 Yersin.

Dự án thực hiện từ 2026, dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng từ tháng 9/2028 đến tháng 3/2029.

Bên cạnh bồi thường, tái định cư, dự án cũng thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi sinh kế, ổn định đời sống cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Nhà cửa chật chội, hư hỏng, cuộc sống bị bóp nghẹt ở khu Mả Lạng. (Ảnh: Lương Ý)

Để thực hiện dự án, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn. Thành phố thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, giá trị quỹ đất dự kiến sử dụng thanh toán là hơn 10.734 tỷ đồng. Phần còn lại khoảng hơn 5.634 tỷ đồng dự kiến thanh toán bằng nguồn ngân sách Thành phố.

Nhà đầu tư cũng đề xuất khu đất thanh toán có diện tích 152,39 ha thuộc khu trung tâm dân cư ở phường Tân Tạo.

Theo UBND TP.HCM, khu Mả Lạng là khu dân cư hiện hữu, nằm tại trung tâm Thành phố, có mật độ dân cư cao, hình thành từ nhiều giai đoạn khác nhau. Phần lớn nhà ở trong khu vực được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, nhiều công trình đã xuống cấp, không bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, môi trường sống và an toàn đô thị.

Việc chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo là yêu cầu cấp thiết, nhằm cải thiện điều kiện ở và chất lượng sống của người dân; nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đồng thời tạo lập không gian đô thị văn minh, hiện đại, khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực trung tâm, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD và thực hiện định hướng phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới.

Theo số liệu rà soát sơ bộ, phạm vi thực hiện chỉnh trang khu Mã Lạng có khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng với 1.459 hộ dân, cùng nhiều công trình công cộng như trường học và các cơ sở phục vụ cộng đồng.

Khu chợ Gà - Gạo khi chỉnh trang có khoảng 252 căn nhà thuộc phạm vi thực hiện dự án, ảnh hưởng đến 192 hộ dân.

Cũng theo UBND TP.HCM, dự án có cơ sở để được nghiên cứu, đánh giá theo tiêu chí dự án cấp bách.