Thu hồi gần 800ha đất của các hộ dân để làm siêu đô thị ven vịnh trị giá 85.000 tỷ đồng của Vinhomes tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

UBND phường Cam Linh đã ban hành Thông báo số 280 ngày 11/6/2026 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 2).

Theo thông báo, diện tích thu hồi dự kiến khoảng 171 ha, ranh giới được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 101-2023 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 26/12/2023. Thông báo có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ban hành, theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Đối tượng thu hồi bao gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, có nhà ở, công trình, cây trồng hoặc vật nuôi nằm trong phạm vi dự án. Người dân có đất bị thu hồi có trách nhiệm phối hợp cung cấp hồ sơ pháp lý và thực hiện kiểm đếm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh sẽ chủ trì công tác điều tra, đo đạc, kiểm đếm; việc bố trí tái định cư được thực hiện theo Điều 87 Luật Đất đai 2024.﻿

Trước đó, UBND xã Nam Cam Ranh cũng đã ban hành thông báo thu hồi đất để triển khai Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1), với diện tích khoảng 613 ha, thuộc địa bàn xã Cam Lập và Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh cũ).

UBND xã Nam Cam Ranh thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân về thời gian bàn giao đất đã thu hồi để phục vụ triển khai dự án. Theo đó, từ ngày 10 đến hết ngày 30/6, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện di dời tài sản trên đất, có thể tận thu - để bàn giao mặt bằng cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được khởi công ngày 19/12/2025, do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Vinhomes, Công ty CP Đầu tư Cam Ranh và Công ty CP Giải pháp năng lượng VinES triển khai, với tổng vốn đầu tư hơn 85.200 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Toàn dự án có quy mô khoảng 1.250 ha, chia thành 3 khu, trải dài trên địa bàn nhiều phường, xã của TP Cam Ranh (theo đơn vị hành chính cũ) như Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc và Cam Nghĩa.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến phát triển hơn 10.700 căn biệt thự, trên 8.400 căn nhà liền kề và khoảng 19.800 căn nhà ở xã hội, với quy mô dân số hơn 230.000 người.

Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan, đồng thời tích hợp hệ thống tiện ích công cộng như trường học, y tế, thương mại, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội tại Cam Ranh.