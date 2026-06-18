Việt Nam sắp có thêm một khu đô thị rộng hơn 17.700 ha, gần hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á

Ảnh minh họa.

Theo quyết định được ban hành, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Dương Minh Châu với diện tích khoảng 17.715 ha.

Khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp xã Tân Thành, phía Nam giáp các xã Lộc Ninh và Cầu Khởi, phía Đông giáp xã Dầu Tiếng và TP.HCM với ranh giới tự nhiên là hồ Dầu Tiếng, phía Tây giáp các phường Bình Minh, Ninh Thạnh và xã Tân Phú.﻿

Quy hoạch được lập với tầm nhìn đến năm 2050, trong đó giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035. Mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch tỉnh đối với đô thị Dương Minh Châu, xác định quy mô, tính chất và định hướng phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan; đồng thời khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Theo định hướng phát triển, đô thị Dương Minh Châu sẽ trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch sinh thái, kết nối Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen với các không gian nghỉ dưỡng, thể thao và trải nghiệm thiên nhiên tại hồ Dầu Tiếng, đặc biệt là khu vực Đảo Nhím.

Dự báo đến năm 2035, dân số đô thị Dương Minh Châu đạt khoảng 40.000 người và tăng lên khoảng 50.000 người vào năm 2050. Quy mô lao động tương ứng khoảng 23.000 người vào năm 2035 và khoảng 27.000 người vào năm 2050.

Đồ án quy hoạch được lập theo tỷ lệ 1/10.000. Đối với các khu vực trung tâm, khu chức năng và những khu vực đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết được phê duyệt, việc thể hiện sẽ áp dụng tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000 theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Xây dựng tổ chức lập và thẩm định đồ án quy hoạch chung theo đúng trình tự, quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ quy hoạch sau khi được phê duyệt. Công ty TNHH Quản lý xây dựng và đô thị miền Nam chịu trách nhiệm về nội dung nghiên cứu, số liệu dự báo và các tính toán trong nhiệm vụ quy hoạch.

Trong khi đó, UBND xã Dương Minh Châu có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong quá trình lập quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổng hợp các đề xuất từ địa phương nhằm hoàn thiện đồ án theo đúng quy định.

Hồ Dầu Tiếng – hồ thủy lợi nhân tạo lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á với diện tích mặt nước 270 km² , dung tích hơn 1,58 tỷ m³ nước. Hồ được khởi công năm 1981, hoàn thành 1985, trải dài trên ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước (phần lớn thuộc Dương Minh Châu).



