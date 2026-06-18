Chuẩn bị triển khai khu đô thị 182 ha do Mường Thanh của “đại gia” Lê Thanh Thản đầu tư tại nơi gần siêu đô thị lớn nhất lịch sử Vingroup

Ngày 17/6/2026, UBND xã Tam Hưng (Hà Nội) đã ban hành Kế hoạch số 217 về công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5 tại thôn Đại Định, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco5 làm chủ đầu tư. Ban Quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Tam Hưng được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tại thôn Đại Định, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để triển khai dự án gần 54.000 m². Trong đó, gần 42.000 m² là đất nông nghiệp do khoảng 110 hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng, chủ yếu là đất chuyên trồng lúa nước. Phần diện tích còn lại gồm đất giao thông, đất thủy lợi và đất chưa sử dụng do UBND xã quản lý.

Theo kế hoạch, quy trình thực hiện gồm các bước: thông báo thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công khai, lấy ý kiến người dân; thẩm định, phê duyệt phương án; chi trả bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Quy mô dự án (nguồn ảnh: UBND xã Bình Minh).

Dự kiến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được triển khai từ tháng 6/2026 và hoàn thành trong tháng 11/2026. Sau khi giải phóng mặt bằng hoàn tất, quỹ đất thu hồi sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án theo quy hoạch được phê duyệt.

UBND xã Tam Hưng cũng kêu gọi các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan tích cực phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm dự án được triển khai thuận lợi và hiệu quả.

Việc triển khai Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh khu vực triển khai Khu đô thị Mỹ Hưng (ảnh chụp vào năm 2024, nguồn ảnh: Lễ Lễ).

Khu đô thị Mỹ Hưng có quy mô 182 ha trên địa bàn huyện Thanh Oai cũ. Do gặp khó khăn về tài chính và chịu tác động từ giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng, dự án đã chậm tiến độ trong nhiều năm.

Dự án nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối giao thông khi tiếp giáp tuyến đường trục phía Nam và đường Vành đai 4.

Đáng chú ý, dự án này còn nằm gần Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Vingroup phát triển, có tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - đây là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Vào năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh do “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản đứng đầu đã mua lại 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) - thuộc Cienco 5.

Được biết, Tập đoàn Mường Thanh do “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản sáng lập, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và bất động sản.

Trong lĩnh vực bất động sản, từ nhiều năm qua khi nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn tăng mạnh, doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản lựa chọn theo đuổi phân khúc chung cư giá rẻ. Đáng chú ý, nhiều dự án do Mường Thanh triển khai tại Hà Nội từng được mở bán với mức giá chỉ khoảng 10–15 triệu đồng/m², như Khu đô thị Đại Thanh, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ hay tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.