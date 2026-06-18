Hàng trăm người đăng ký mua căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu đồng

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 6434 về kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án xây dựng Nhà ở xã hội ở phường Hải An (Happy Home Tràng Cát) đợt 11.

Trên cơ sở danh sách các đối tượng dự kiến đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội do CTCP Vinhomes lập, cùng hồ sơ, tài liệu bổ sung đến ngày 15/6/2026 - Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, đối chiếu với hồ sơ lưu tại cơ quan.

Theo Sở Xây dựng, kết quả cho thấy có 344 trường hợp đủ điều kiện đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án Tràng Cát trong đợt 11. Danh sách các trường hợp được gửi kèm văn bản để chủ đầu tư tiếp tục xem xét, thực hiện các bước xét duyệt theo quy định.

Sở Xây dựng yêu cầu CTCP Vinhomes chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong danh sách. Đồng thời tiếp tục kiểm tra, đối chiếu từng hồ sơ với các quy định về đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Sở Xây dựng, việc công khai kết quả rà soát hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội góp phần nâng cao tính minh bạch trong quá trình xét duyệt. Đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng giám sát việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhà mẫu Happy Home Tràng Cát.

Trước đó vào cuối tháng 4/2026, Sở Xây dựng Hải Phòng đã ban hành Văn bản số 4457, thông báo 2.216 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại dự án xây dựng Nhà ở xã hội ở phường Hải An (Happy Home Tràng Cát), đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Theo hồ sơ được Sở Xây dựng thẩm định, trong đợt này có tổng cộng 2.216 căn hộ đủ điều kiện mở bán và cho thuê mua. Các căn hộ thuộc các khối chung cư nhà ở xã hội tại lô NXH1 và NXH4, có diện tích đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Theo công bố vào tháng 11/2025, giá bán trung bình tại dự án vào khoảng 22,68 triệu đồng/m² thông thủy (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Các căn hộ có diện tích dao động từ 28,8 - 70 m².

Tính theo mức giá trên, căn hộ diện tích 28,8 m² có giá khoảng 653 triệu đồng/căn, trong khi căn hộ 70 m² có giá khoảng 1,58 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá trung bình, có thể thay đổi tùy theo vị trí căn hộ và từng tòa nhà.

Phối cảnh dự án.

Được biết, Happy Home Tràng Cát nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, được khởi công đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng.

Dự án có quy mô hơn 28 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7–9 tầng với 3.804 căn hộ, được xem là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất TP Hải Phòng hiện nay.

Không chỉ cung cấp quỹ nhà ở, Happy Home Tràng Cát còn được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích ngoài trời như công viên, vườn hoa, quảng trường, khu thể thao... với tổng cộng khoảng 59 hạng mục.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh dự án có sự hiện diện của ba trường học liên cấp, trạm y tế phường và hai tòa nhà văn phòng, góp phần đáp ứng các nhu cầu cơ bản về giáo dục, y tế và việc làm.

Theo UBND TP Hải Phòng, đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên do Vinhomes triển khai trên địa bàn thành phố. Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư nhiều công trình thuộc hệ sinh thái như Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Plaza... góp phần thay đổi diện mạo đô thị Hải Phòng.

Đáng chú ý, ngay cạnh dự án Happy Home Tràng Cát, ngày 14/5/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes đã khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Dự án có quy mô hơn 200 ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, có giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường.