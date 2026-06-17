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Thí điểm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo khu vực

| | Bất động sản

Trong vòng 1 tháng, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức thí điểm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại 4 khu vực trên địa bàn.

Ngày 17/6, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đang tổ chức thí điểm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Khu vực I (Hải Châu - Thanh Khê), Khu vực II (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn), Khu vực X (Thăng Bình) và Khu vực XVIII (Quế Sơn).

Việc triển khai thí điểm thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng về cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

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Theo kế hoạch, việc thí điểm sẽ được thực hiện trong 1 tháng (từ nay đến ngày 15/7/2026), nhằm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả chủ trương phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Qua đó, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, rút ngắn thời gian luân chuyển và xử lý hồ sơ cho người dân, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực. Ngoài ra, việc thí điểm này cũng nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cũng ban hành Văn bản về việc thí điểm giao các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp đăng ký biến động của cá nhân, cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Được biết, kể từ ngày 1/8/2026, Văn Phòng Đăng ký đất đai được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 1 đến 1,5 ngày làm việc đối với các thủ tục hành chính.

Việc cắt giảm sẽ bao gồm các thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời hạn giải quyết không quá 4 ngày làm việc); Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (thời hạn giải quyết không quá 8,5 ngày làm việc); Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở nội dung đã đăng ký (thời hạn giải quyết không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận);Tách thửa hoặc hợp thửa đất (thời hạn giải quyết không quá 11 ngày làm việc).

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

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