Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xúc động nói về những người đã đồng hành cùng tập đoàn trong những giai đoạn khó khăn nhất

Ngày 16/6/2026, Tập đoàn FLC tổ chức sự kiện FLC Partner Summit 2026 với sự tham dự của gần 200 đối tác phân phối bất động sản trên toàn quốc, cùng đại diện các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà đầu tư.

Tại sự kiện, FLC công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, đồng thời giới thiệu danh mục dự án đang triển khai trên cả nước, trải dài từ bất động sản đô thị, nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf đến nhà ở xã hội.

Các dự án tiêu biểu gồm FLC Highland Signature Sapa, FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort, Khu đô thị Tây Nam Nhơn Lý, Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Bãi Xép, Khu dân cư Cát Tiến, Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I…

Trong đó, FLC Highland Signature Sapa tọa lạc tại trung tâm thị xã Sa Pa, quy mô 11,86 ha, gồm 32 căn liền kề và 88 căn biệt thự, dự kiến mở bán trong quý III/2026.

Tại Gia Lai, dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Dự án nổi bật với sân golf 36 hố và trường đua ngựa; riêng hạng mục sân golf đã bước vào giai đoạn trồng cỏ.

Bên cạnh đó, một số dự án do FLC hợp tác phát triển cùng Tập đoàn Ngân Tín như Khu đô thị Tây Nam Nhơn Lý, Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Bãi Xép, Khu dân cư Cát Tiến, Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I đang được hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa ra thị trường.

Ở mảng khách sạn – nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quang Binh dự kiến vận hành trong quý IV/2026. Tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences đang triển khai đúng tiến độ và sẵn sàng bàn giao cho cư dân.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chia sẻ: “Điều khiến tôi xúc động nhất hôm nay không phải là số lượng đối tác tham dự, mà là sự hiện diện của rất nhiều người đã đồng hành cùng FLC trong những thời điểm khó khăn nhất".

Theo lãnh đạo FLC, sự gắn bó của các đối tác không chỉ là yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh mà còn là nguồn động lực để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Tập đoàn kỳ vọng tiếp tục hợp tác cùng hệ thống phân phối để đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa chủ đầu tư và đối tác.

Thời gian gần đây, FLC cũng làm việc với nhiều tập đoàn nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, hạ tầng và dịch vụ.