Bộ Công an nêu thủ đoạn lừa đảo của mô hình 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Thông tin từ Bộ Công an, thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp, sau đó dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như “kỳ nghỉ 5 sao”, “nghỉ dưỡng sang trọng”, “ưu đãi đặc biệt”, “chỉ còn vài suất” hoặc “chỉ áp dụng trong hôm nay”. Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.

Tuy nhiên, theo cảnh báo, nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro thường không công khai đầy đủ thông tin về dự án, quyền sở hữu, điều kiện sử dụng dịch vụ, chi phí phát sinh, chính sách hủy hợp đồng hoặc hoàn tiền. Một số trường hợp thu tiền đặt cọc, thanh toán trước nhiều năm nhưng không rõ cơ sở lưu trú, không có tài sản bảo đảm.

Bộ tiêu chí nhận diện doanh nghiệp kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” có dấu hiệu rủi ro nêu rõ, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, lữ hành, khách sạn, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, tổ chức sự kiện, thương mại điện tử… nhưng thường xuyên tổ chức hội thảo tại khách sạn 4-5 sao để tặng quà, mời gọi tham gia các chương trình “kỳ nghỉ miễn phí”.

Một dấu hiệu khác là doanh nghiệp quảng cáo lợi ích quá hấp dẫn, cam kết kỳ nghỉ 5 sao, sinh lời cao, giá trị tăng theo thời gian hoặc chuyển nhượng dễ dàng. Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn thường thúc ép ký hợp đồng, yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán ngay với số tiền lớn.

Người dân cũng cần lưu ý các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, có thể từ 20% đến 40% hoặc hơn, nhằm lôi kéo người tham gia và mở rộng hệ thống. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp bị nhiều khách hàng phản ánh về việc khó đặt phòng, phát sinh thêm nhiều khoản phí, khó hủy hợp đồng, không thể chuyển nhượng hoặc có nhiều khiếu nại, đây là dấu hiệu cần cảnh giác.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.