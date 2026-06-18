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Chuẩn bị thu hồi gần 2.500ha đất tại 4 phường, xã của Thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam để triển khai loạt dự án

| | Bất động sản

Chuẩn bị thu hồi gần 2.500ha đất tại 4 phường, xã của Thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam để triển khai loạt dự án

UBND TP Đồng Nai tăng tốc triển khai đồng loạt 6 dự án giải phóng mặt bằng quy mô gần 2.500ha.

Ảnh minh họa.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư 6 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích gần 2.500ha nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, theo Báo Đồng Nai.

Đó là các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của: khu đất 311,73ha tại phường Long Thành và xã Long Phước; khu đất 57ha tại xã Phước An; 3 khu đất: 1.175ha, 318ha, 232ha tại phường Nhơn Trạch và xã Phước An; và khu đất 372ha tại phường Nhơn Trạch.

Đây đều là những khu vực có vị trí quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng của thành phố Đồng Nai trong tương lai. Đặc biệt những khu đất này đều nằm lân cận và ven sân bay Long Thành nên sẽ có tiềm năng phát triển.﻿

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, việc triển khai các dự án trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác chuẩn bị quỹ đất phục vụ phát triển các khu chức năng, khu đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để thành phố chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư công trong năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, khi sớm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị trên địa bàn trong thời gian tới.

Ngọc Lan

Nhịp Sống Thị Trường

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