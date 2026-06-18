Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 187 bị can liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

| | Bất động sản

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ.

Khởi tố 187 bị can liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'- Ảnh 1.
Khởi tố 187 bị can liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'- Ảnh 2.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Khởi tố 187 bị can liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'- Ảnh 3.
Khởi tố 187 bị can liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'- Ảnh 4.

Trước đó, Bộ Công an cảnh báo, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhân dân.

Chúng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp rồi dùng nhiều thủ đoạn tạo áp lực để khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Khởi tố 187 bị can liên quan vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'- Ảnh 5.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xúc động nói về những người đã đồng hành cùng tập đoàn trong những giai đoạn khó khăn nhất

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xúc động nói về những người đã đồng hành cùng tập đoàn trong những giai đoạn khó khăn nhất Nổi bật

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2,3 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2,3 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM Nổi bật

Hàng trăm người đăng ký mua căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu đồng

Hàng trăm người đăng ký mua căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu đồng

07:21 , 18/06/2026
Mất từ 40 - 60 năm tích lũy mới mua được nhà ở

Mất từ 40 - 60 năm tích lũy mới mua được nhà ở

19:37 , 17/06/2026
The Life Trophy - Một đời gây dựng, điều gì xứng đáng giữ lại?

The Life Trophy - Một đời gây dựng, điều gì xứng đáng giữ lại?

19:30 , 17/06/2026
Regal Complex: Tĩnh tại đích thực giữa nhịp sống phồn hoa

Regal Complex: Tĩnh tại đích thực giữa nhịp sống phồn hoa

19:30 , 17/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên