Dốc tổng lực 'chạy nước rút' dự án sân bay Phù Cát

Giữa cái nắng gay gắt, đại công trường nâng cấp sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai vẫn rền vang tiếng máy móc. Hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị đang làm việc ngày đêm, chạy đua với thời gian để đưa dự án trọng điểm hơn 3.200 tỷ đồng về đích.

18-06-2026