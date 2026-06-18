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Dốc tổng lực 'chạy nước rút' dự án sân bay Phù Cát

| | Bất động sản

Giữa cái nắng gay gắt, đại công trường nâng cấp sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai vẫn rền vang tiếng máy móc. Hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị đang làm việc ngày đêm, chạy đua với thời gian để đưa dự án trọng điểm hơn 3.200 tỷ đồng về đích.

Sau hơn 9 tháng thi công, dự án đầu tư xây dựng﻿ đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát đang bước vào giai đoạn nước rút.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án), hiện toàn công trường đang huy động hơn 800 nhân lực cùng hơn 480 phương tiện, thiết bị các loại, tổ chức 32 mũi thi công đồng loạt, thi công ngày đêm.

Hiện đường cất hạ cánh số 2 lớp bê tông xi măng M150 đổ được khoảng 1.500/3.000m còn lớp bê tông M350 được khoảng 1.100/3.000m. Việc thi công đang được đẩy nhanh dự kiến thực hiện bay hiệu chuẩn trong tháng 7.

Thi công xây dựng đường cất hạ cánh số 2.

Hệ thống rãnh thoát nước bên đường cất hạ cánh số 2﻿.

Trước đó, tỉnh Gia Lai cũng có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho phép thực hiện bàn giao từng phần, hạng mục đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành tại sân bay Phù Cát, nhằm rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành thực tế.

UBND tỉnh Gia Lai cũng có quyết định thành lập tổ công tác liên ngành phối hợp rà soát và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đưa các hạng mục công trình tại Cảng hàng không Phù Cát vào khai thác sử dụng.

Công nhân thi công trên công trường dưới cái nắng gay gắt.

Máy móc thi công trên công trường dự án nâng cấp sân bay Phù Cát.

Các đơn vị kiểm tra độ cứng, sức chịu tải của nền đường.

Sân bay Phù Cát sau khi hoàn thành nâng cấp có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).

Theo Trương Định

Tiền Phong

Từ Khóa:
dự án, sân bay

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