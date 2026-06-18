Loạt dự án hạ tầng hàng trăm nghìn tỷ tại Hà Nội đón diễn biến mới, nhiều công trình đã vượt qua nút thắt lớn nhất

Công tác giải phóng mặt bằng đối với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội đang ghi nhận những bước tiến đáng kể, tạo tiền đề để hàng loạt công trình giao thông quy mô lớn đẩy nhanh tiến độ triển khai trong thời gian tới.

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra ngày 16/6. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì, với sự tham gia của các sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong nhóm 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được triển khai, các địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 6 dự án. Hiện chỉ còn dự án cầu Trần Hưng Đạo đang thực hiện những phần việc cuối cùng.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hai bên sông Hồng, khu vực đang được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô trong những năm tới.

Không chỉ các dự án cầu vượt sông Hồng, nhiều công trình giao thông trọng điểm khác cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng như đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Tam Trinh, tuyến giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và tuyến kết nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Trong khi đó, các dự án đang tiếp tục được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng gồm đường Vành đai 3, Vành đai 3,5, Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, đường Tây Thăng Long và dự án mở rộng đường Lĩnh Nam.

Đối với các dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội hay tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, công tác thu hồi đất cũng đang được các đơn vị triển khai đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung hoàn thành các phần việc còn lại để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trước ngày 30/6.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền lợi của người dân trong quá trình thu hồi đất, tái định cư. Các khu tái định cư cần được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài.

Theo quy hoạch, 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được triển khai đều có quy mô đầu tư lớn. Trong đó, cầu Tứ Liên có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến hơn 11,5 km; cầu Trần Hưng Đạo có vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng; cầu Hồng Hà gần 10.000 tỷ đồng; cầu Mễ Sở gần 4.900 tỷ đồng và cầu Vân Phúc hơn 3.400 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, hệ thống các cây cầu mới vượt sông Hồng được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Bắc và phía Đông Hà Nội, đồng thời tạo động lực cho hàng loạt dự án bất động sản, hạ tầng và kinh tế dọc hai bên bờ sông.