Một dự án tại Ciputra bất ngờ trao cơ hội sở hữu siêu xe Porsche Taycan hàng tỷ đồng cho khách mua nhà

“Khai mở thịnh vượng” với chiết khấu tới 11,5% cùng cơ hội trúng xe sang

Theo báo cáo thị trường quý 1/2026 của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), thanh khoản bất động sản tiếp tục phân hóa rõ nét: các dự án có pháp lý đầy đủ, tiến độ đảm bảo duy trì sức hút tốt, trong khi sản phẩm thiếu hạ tầng và tiện ích vẫn trầm lắng.

Tại Hà Nội, Tây Hồ Tây đang nổi lên như một trong những tâm điểm hút dòng vốn nhờ sự cộng hưởng của hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm cùng định hướng trở thành trung tâm hành chính, ngoại giao và tài chính mới của Thủ đô. Đón đầu sự dịch chuyển này, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đã chính thức "kích hoạt" chính sách bán hàng “Khai mở thịnh vượng” với mức chiết khấu đặc biệt, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính, tối ưu hóa lợi nhuận trong khi tài sản vẫn tăng giá theo tiến độ xây dựng.

Chính sách ưu đãi được áp dụng đến ngày 31/12/2026.

Theo đó, khách hàng được đặc quyền ưu đãi “khủng” với tổng mức chiết khấu lên tới 11,5% đối với phương án thanh toán sớm, cộng dồn trực tiếp từ các gói “Cộng đồng cư dân tinh hoa” (1,0%), gói “Đặc quyền thịnh vượng” (5,0%) và ưu đãi thanh toán sớm (5,5%).

Thứ hai là phương án hỗ trợ tài chính dài hạn. Khách hàng được áp dụng chính sách hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng đầu. Trong 24 tháng tiếp theo, chủ đầu tư cam kết bình ổn lãi suất ở mức cố định chỉ 8%/năm, nâng tổng thời gian hỗ trợ và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng. Bên cạnh đó, chương trình còn kèm theo gói quà tặng NobleX Home+: hỗ trợ lãi suất 8% × 10% giá trị BĐS (gồm VAT) cho khách hàng vay ngân hàng.

Đặc biệt, cứ mỗi 20 giao dịch thành công, chủ đầu tư sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng với quà tặng là xe sang Porsche Taycan 2026 trị giá hơn 4.6 tỷ đồng. Đây là một trong những chương trình quà tặng có giá trị lớn hiếm thấy đối với phân khúc căn hộ hàng hiệu (branded residences) hiện nay trên thị trường.

Khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng nội thất lên đến 2 tỷ đồng, miễn phí dịch vụ quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels 5 sao trong 36 tháng .

Đáng chú ý, khách hàng có thể lựa chọn mua theo chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế về tiến độ dự án, hạ tầng khu vực và triển vọng thị trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.

Tâm điểm của dòng sản phẩm Branded residences tại Tây Hồ Tây

Là tổ hợp căn hộ hàng hiệu tiên phong tại Ciputra, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences tiếp giáp đại lộ 40m kết nối vành đai 2, vành đai 2.5 và vành đai 3, tuyến Metro số 2, hầm vượt sông Hồng 2 tầng... Dự án kế cận công viên 65ha lớn bậc nhất nội đô và là một trong những tọa độ hưởng lợi trực tiếp từ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong tương lai.

Dự án đã cất nóc trên 3/5 toà tháp và đang đi vào hoàn thiện, lợi thế pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, dự kiến bàn giao vào Quý 2/2027.

Với quy mô 5 tòa tháp 40 tầng, gần 1.000 căn Sky Mansion và Sky Garden, dự án có gần 90% sản phẩm là những dinh thự thông tầng trên không diện tích thông thủy từ hơn 130m² đến hơn 600m², sở hữu tầm view đắc địa hướng sông Hồng và Hồ Tây. Một số căn Sky Mansion “phiên bản giới hạn” được thiết kế với sân vườn và hồ bơi riêng rộng tới 144m².

Không gian sống tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được hoàn thiện bằng các gói nội thất mang cảm hứng từ thế giới thời trang Haute Couture và các biểu tượng siêu xe hàng đầu thế giới, kết hợp cùng hệ vật liệu cao cấp tuyển chọn như gạch ceramic nhập khẩu châu Âu, kính Low E cách âm cách nhiệt hay đá bán quý Lemurian Blue ốp toàn bộ khối đế tòa nhà...

Tại đây, cư dân có thể tận hưởng hơn 50 tiện ích xuyên suốt từ mặt đất tới tầng không, trong đó có tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây 6 sao YAMA DUBAI do Sunset Hospitality Group - thương hiệu phong cách sống hàng đầu đến từ Dubai vận hành.

Hạng mục "siêu du thuyền" tại tầng 39-40 đang được triển khai, lộ diện tổ hợp hồ bơi vô cực, nhà hàng và pool bar do Sunset Hospitality Group vận hành

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây đang thay đổi từng ngày, chính sách bán hàng của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được triển khai sẽ là "ngòi nổ" thu hút dòng tiền, tối ưu hóa bài toán tài chính cho khách hàng.