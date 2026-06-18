Song hành cùng “siêu đô thị” TP. Hồ Chí Minh, TP. Đồng Nai đang ở đâu giữa kỷ nguyên phát triển mới?

Phát triển song hành với “siêu đô thị” TP. Hồ Chí Minh

Tại tọa đàm mới đây, PGS.TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, lợi thế của TP. Đồng Nai là liền kề TP. Hồ Chí Minh– “đầu tàu” trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Theo đó, nơi đây phát triển song hành với “siêu đô thị” TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành cực tăng trưởng năng động bậc nhất.

Việc tận dụng lợi thế liền kề giúp TP. Đồng Nai liên kết chặt chẽ với TP. Hồ Chí Minh về khởi nghiệp sáng tạo, kết nối tri thức, thu hút nhân tài, phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó góp phần dẫn dắt tăng trưởng chung, thu hút doanh nghiệp, tập đoàn lớn về Đồng Nai kiến tạo khu đô thị, hình thành hệ sinh thái đủ đầy tiện ích cho mọi người an cư, lập nghiệp.

TP. Đồng Nai đang khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ nhờ lợi thế vị trí, quy hoạch và nền tảng kinh tế vững mạnh.

Ở góc độ phong thuỷ, chuyên gia Nguyễn Hữu Hồng Kỳ - người có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu phong thuỷ cho hay, trong phong thuỷ khi một nơi hội tụ đủ yếu tố “thiên thời - địa lợi – nhân hoà” như TP. Đồng Nai được gọi là Thiên mệnh, Địa mệnh và Nhân mệnh. Việc Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương được gọi là Thiên mệnh, từ đó con người cùng đồng lòng xây đắp phát triển kinh tế - xã hội (Nhân mệnh).

Đặc biệt, Đồng Nai có vị thế giáp ranh TP. Hồ Chí Minh được gọi là Địa mệnh. Từ TP. Đồng Nai đến TP. Hồ Chí Minh và các tâm điểm kinh tế - logistics vùng được kết nối thuận tiện bằng mạng lưới giao thông đan xen, đây được xem là “lộ thông mạch khí”, các tuyến đường (lộ) thông suốt đóng vai trò như các đường dẫn khí, mang đến năng lượng tích cực trong phát triển. “TP. Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tàu kinh tế của cả nước sẽ thúc đẩy kinh tế TP. Đồng Nai ngày càng phát triển. Trong phong thủy được gọi là hưởng năng lượng tích cực từ nhau, tương hỗ lẫn nhau”, chuyên gia phong thuỷ Hồng Kỳ nhấn mạnh.

Ở góc độ chuyên gia bất động sản, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng, trong lịch sử thị trường bất động sản, nhiều khu vực tăng giá mạnh không chỉ nhờ một dự án cụ thể, mà nhờ sự thay đổi về vai trò của cả địa phương trong quy hoạch và phát triển kinh tế.

(Nguồn: Batdongsan.com.vn)

Theo ông Tuấn, trong vòng vài năm tới, hàng loạt đại hạ tầng sẽ cùng lúc vận hành như: Sân bay Long Thành dự kiến khai thác cuối 2026; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đã khai thác); Vành đai 3, Vành đai 4, đường sắt Bắc - Nam; Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành; mở rộng 25B, 25C; hệ thống cảng Cái Mép, Thị Vải kết nối trực tiếp khu vực đặc biệt.

“Với bất động sản TP. Đồng Nai, câu chuyện có thể không còn đơn thuần là “mua một bất động sản”, mà là đi trước một chu kỳ tái định vị của cả một vùng kinh tế nơi giá trị tương lai được quyết định bởi vai trò chiến lược trong bản đồ phát triển quốc gia, chứ không chỉ bởi mặt bằng giá hiện tại”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Thời vận của bất động sản TP. Đồng Nai đã đến?

Có thể thấy, sự cộng hưởng giữa hạ tầng, quy hoạch và quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước, TP. Đồng Nai đang khẳng định vị thế trong cực tăng trưởng quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đồng Nai tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sáng. Công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà tăng trưởng tích cực; huy động vốn đầu tư tăng cao hơn mức bình quân cả nước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục duy trì ở mức cao. Đặc biệt, mỗi 1% tăng trưởng của Đồng Nai có thể đóng góp khoảng 0,5% vào tăng trưởng chung của cả nước, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa ngày càng lớn của địa phương này. Với lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp, hạ tầng giao thông và khả năng thu hút đầu tư, Đồng Nai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (Hương Lộ 2 cũ), trục huyết mạch của hành lang kinh tế ven sông Đồng Nai

Cùng với kinh tế, bức tranh bất động sản của TP. Đồng Nai có những điểm nhấn đáng chú ý. Trong đó, sự hình thành các dự án bất động sản đô thị quy mô lớn, quy hoạch bài bản tiếp tục thu hút dòng giãn dân, thay đổi diện mạo đô thị. Đặc biệt, một số khu đô thị có vị trí ven sông – “cận giang” đang thu hút sự quan tâm tích cực từ thị trường, bao gồm nhu cầu ở thực lẫn đầu tư, trong đó lượng lớn tệp khách mua đến từ phía Bắc.

Trong số này, phải kể đến KĐT tích hợp Izumi City 170ha của Nam Long. Câu chuyện của dự án này không chỉ xoay quanh một khu đô thị ven sông quy mô lớn, mà còn được đặt trong bức tranh rộng hơn về sự hình thành chuỗi đô thị mới phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

Có vị trí ngay bên dòng sông Đồng Nai, đô thị tích hợp Izumi City hiện hiện diện với hệ tiện ích nội khu: 20,1 hecta không gian xanh, 6,1 hecta mặt nước, 10,5 hecta thương mại và 7 hecta giáo dục. Dự án đã hoàn thiện phân khu đầu tiên - Izumi Gardenia, cư dân đã dọn về sinh sống. Hiện chủ đầu tư đang mở bán phân khu thấp tầng thứ hai - Izumi Canaria quy mô gần 13,6 ha, được quy hoạch theo mô hình compound khép kín, riêng tư, gồm 461 sản phẩm đa dạng: biệt thự đơn lập - song lập, nhà phố vườn, nhà phố thương mại.

Đánh giá về vị thế ven sông của KĐT này, chuyên gia phong thuỷ Nguyễn Hữu Hồng Kỳ cho hay, Izumi City hội tụ yếu tố phong thuỷ “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. “Vận mệnh con người sẽ được cải thiện nếu ngôi nhà nằm tại nơi nhận được ảnh hưởng tốt của thế đất, có không khí trong lành tượng trưng cho sự ôn hòa và dễ chịu của thiên nhiên. Phong thuỷ thực chất là sự kết hợp giữa khoa học môi trường và địa lý học, mang đến sự an tâm, thu hút tài lộc, đồng thời bảo vệ sức khoẻ và giá trị tài sản. Điều này lý giải việc các bất động sản có vị trí phong thủy tốt đều có giá trị gia tăng rất cao”, vị này nhấn mạnh.

Tại TP. Đồng Nai, Nam Long còn có dự án Elyse Island quy mô 45ha tọa tạc vị trí trên đảo tự nhiên Đại Phước (Nhơn Trạch). Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã đầu tư vào đô thị ven sông quy mô lớn và khiến diện mạo đô thị TP Đồng Nai ngày càng thay đổi. Phải kể đến DIC Corp với dự án DIC Wisteria City Đồng Nai (Khu đô thị Long Tân) có quy mô lên đến 332 ha; Aqua City quy mô 1.000 ha; SwanPark (Nhơn Trạch) hơn 900 ha do tập đoàn SwanCity phát triển.

Theo các chuyên gia, những đại đô thị tại TP. Đồng Nai từng được xem là “đặt cược dài hạn”, nay bắt đầu bước vào chu kỳ định giá lại nhờ hạ tầng phát triển và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Với các lợi thế hội tụ, đây được xem giai đoạn “thời vận” của thị trường bất động sản Đồng Nai – nơi chu kỳ tăng trưởng chỉ mới bắt đầu.