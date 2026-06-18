Thị trường bất động sản bước vào cuộc đua của những giá trị có thể kiểm chứng

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn, khi người mua ngày càng thận trọng với các quyết định tài chính dài hạn. Không chỉ tìm kiếm một nơi ở phù hợp, họ còn mong muốn lựa chọn được những dự án có khả năng hiện thực hóa các cam kết về chất lượng, tiến độ và môi trường sống.

Từ kỳ vọng tương lai đến những giá trị hiện hữu

Theo báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2026 của Savills, nguồn cung tại TP.HCM tiếp tục ở mức hạn chế, trong khi nhu cầu ở thực vẫn duy trì ổn định. Trong bối cảnh đó, thanh khoản tập trung nhiều hơn vào những dự án có nền tảng pháp lý rõ ràng và được triển khai thực tế.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là người mua hiện dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu hiện trạng công trình trước khi quyết định xuống tiền. Việc trực tiếp tham quan dự án, quan sát tiến độ xây dựng hay đánh giá chất lượng thi công đang trở thành bước không thể thiếu đối với nhiều khách hàng.

Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan đến chủ đầu tư cũng được xem xét kỹ lưỡng hơn. Thay vì chỉ quan tâm đến quy mô dự án, người mua bắt đầu đánh giá năng lực phát triển thông qua lịch sử triển khai, hệ thống đối tác, khả năng quản lý chất lượng và mức độ minh bạch trong quá trình thực hiện.

Ngày càng nhiều người mua nhà chú trọng đến tính minh bạch pháp lý, tiến độ xây dựng và khả năng vận hành dài hạn của dự án, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung chất lượng vẫn còn hạn chế trên thị trường. Thực tế cho thấy các dự án sở hữu nền tảng pháp lý rõ ràng, được triển khai đúng kế hoạch và có khả năng bàn giao theo cam kết thường nhận được sự quan tâm lớn hơn từ nhóm khách hàng mua để ở cũng như các nhà đầu tư theo đuổi chiến lược dài hạn.

Chất lượng triển khai trở thành thước đo năng lực

Khi thị trường dần trưởng thành hơn, tiêu chí đánh giá một dự án cũng thay đổi theo hướng thực chất hơn.

Người mua hiện không chỉ quan tâm đến việc dự án có bao nhiêu tiện ích, mà còn chú ý đến cách những tiện ích đó được đầu tư, vận hành và duy trì trong thực tế. Điều này khiến năng lực triển khai trở thành một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các dự án trên thị trường.

Người mua hiện chú trọng nhiều hơn đến chất lượng thực tế của hệ tiện ích và không gian sống.

Nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản hiện lựa chọn xây dựng hệ tiêu chuẩn riêng cho toàn bộ quá trình triển khai, từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện và vận hành. Việc hợp tác cùng các đơn vị xây dựng, quản lý và cung ứng vật liệu có kinh nghiệm giúp đảm bảo tính đồng bộ xuyên suốt vòng đời dự án.

Theo ghi nhận của các đơn vị nghiên cứu thị trường, nhóm khách hàng mua để ở đặc biệt quan tâm đến khả năng duy trì chất lượng không gian sống trong nhiều năm sau khi bàn giao. Đây cũng là lý do các dự án được đầu tư bài bản về cảnh quan, tiện ích và vận hành thường nhận được sự quan tâm tích cực hơn từ người mua.

Không gian sống vì thế không còn được đánh giá bằng số lượng hạng mục tiện ích mà bằng khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của cư dân trong dài hạn.

The Peak Garden theo đuổi hướng phát triển dựa trên giá trị thực

Tại khu Nam TP.HCM, The Peak Garden là một trong những dự án do Hưng Lộc Phát Corp phát triển theo định hướng đề cao tính thực chứng trong quá trình triển khai.

Dự án tọa lạc trên trục Nguyễn Lương Bằng, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây là khu vực đang được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, bao gồm các dự án như cầu Nguyễn Khoái, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4 cùng định hướng phát triển tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, The Peak Garden hiện đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo quy định hiện hành. Đồng thời, dự án đang được triển khai thi công thực tế, tạo điều kiện để khách hàng có thể trực tiếp tham quan và đánh giá hiện trạng công trình.

The Peak Garden hiện đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và đang được triển khai theo tiến độ thực tế.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, dự án được phát triển theo mô hình wellness residences với hơn 11.000 m² diện tích cây xanh và mặt nước nội khu. Hệ tiện ích được bố trí theo hướng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và chăm sóc sức khỏe hàng ngày thay vì tập trung vào các hạng mục mang tính trình diễn.

Các không gian như hồ khoáng nóng, hồ Jacuzzi, đường dạo ven hồ, khu thư giãn ngoài trời hay các mảng xanh nội khu được phát triển nhằm tạo môi trường sống cân bằng hơn giữa nhịp đô thị ngày càng gia tăng mật độ.

Trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên những giá trị có thể kiểm chứng, các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, tiến độ hiện hữu cùng định hướng phát triển bài bản đang có nhiều cơ hội thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng ở thực. Đây cũng là xu hướng được dự báo sẽ tiếp tục định hình thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.