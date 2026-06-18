Chuẩn bị đấu thầu siêu dự án 6,2 tỷ USD lớn nhất lịch sử miền Tây do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất

Ngày 15/6, Tổ công tác 3175 của UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 131 về xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Theo kế hoạch, Tổ công tác 3175 đặt mục tiêu thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm hiệu quả, kịp thời và đúng quy định pháp luật. Đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đáng chú ý, thành phố sẽ tập trung xúc tiến dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục với diện tích khoảng 2.945 ha, nằm trên địa bàn các xã Châu Thành, Phú Hữu, Đông Phước và Thạnh Hòa.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, hài hòa với cảnh quan và văn hóa sông nước đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phát triển hạ tầng đồng bộ, tăng cường liên kết vùng và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.

Theo kế hoạch, nhiều thủ tục pháp lý quan trọng của dự án dự kiến được triển khai trong năm 2026 như: Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; cùng với đó là tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Thành phố phấn đấu hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong quý III/2026.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, giữa tháng 3/2026, UBND TP. Cần Thơ đã phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Dự án có diện tích khoảng 2.945 ha, quy mô dân số dự kiến 300.000 người.

Theo quy hoạch, khu đất có phía Bắc giáp xã Châu Thành, phía Nam giáp xã Thạnh Hòa, phía Đông giáp xã Phú Hữu và phía Tây giáp xã Đông Phước. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị mới hiện đại, đóng vai trò cực tăng trưởng phía Nam TP. Cần Thơ.

Khu đô thị được quy hoạch theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp nhiều tiện ích như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và khu tổ chức sự kiện, lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng giải pháp thoát nước, nâng cao khả năng chống ngập và phát triển bền vững. Cơ cấu sử dụng đất bao gồm nhà ở thấp tầng, biệt thự và các tòa chung cư cao tối đa 35 tầng.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được xác định là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Trước đó, tháng 8/2024, UBND tỉnh Hậu Giang (nay là TP. Cần Thơ) đã làm việc với Tập đoàn Vingroup về dự án này. Tại đây, Tập đoàn Vingroup cho biết, dự án sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh địa phương, thu hút thêm nhà đầu tư, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn nhờ vị trí thuận lợi cả về giao thông đường bộ lẫn đường thủy.

Đến tháng 8/2025, UBND TP. Cần Thơ tiếp tục làm việc với Vingroup. Đại diện Vingroup đã cập nhật tiến độ nghiên cứu quy hoạch, đồng thời kiến nghị một số nội dung cần triển khai sớm nhằm hoàn tất công tác lập quy hoạch, tổ chức đấu thầu và mời gọi nhà đầu tư.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, việc triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là cần thiết, không chỉ nhằm hình thành khu du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn phục vụ người dân, mà còn góp phần thu hút khách quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.