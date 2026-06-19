Chung cư mới mở bán đã vượt 120 triệu/m², một dự án “hot” bậc nhất khu Đông xuất hiện mức giá chỉ từ 50 triệu/m2

Bài toán an cư trong "cuộc đua" giá nhà tại Hà Nội

Thị trường căn hộ Hà Nội dù đang hạ nhiệt nhưng theo báo cáo quý I/2026 của Bộ Xây dựng, giá bán trung bình căn hộ mới tại Hà Nội vẫn đạt khoảng 128 triệu đồng/m2, vượt xa khả năng tích lũy của nhiều người. Trong bối cảnh đó, Sunshine Legend City - dự án đang được Sunshine Group triển khai tại phía Đông Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng khi mức giá chỉ từ 50 triệu đồng/m². Đây là ngưỡng giá hiếm gặp tại khu Đông, nơi nhiều dự án cao cấp mới hiện đã được chào bán trên 80 -100 triệu đồng/m².

Sunshine Legend City với mức giá chỉ từ 50 triệu/m2 mang đến cơ hội an cư cho các gia đình trẻ

Đáng chú ý, đây không phải mức giá được tạo ra từ việc cắt giảm tiêu chuẩn sản phẩm, mà đến từ việc chủ đầu tư triển khai đồng thời nhiều chính sách tài chính nhằm giảm áp lực vốn ban đầu cho người mua nhà như NobleX Home+, "An cư thảnh thơi" và NobleX Capital.

Theo đó, với chính sách NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ (sau khi áp dụng các ưu đãi). Khoản ký quỹ này được hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày và được khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng mua bán, đồng thời có bảo lãnh ngân hàng.

Song song, chương trình "An cư thảnh thơi" hỗ trợ lãi suất 0% đến 6 tháng sau khi nhận nhà, giúp người mua có thêm thời gian ổn định tài chính trước khi bắt đầu trả lãi vay. Khách hàng còn được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ cùng mức chiết khấu lên tới 10% khi thanh toán sớm.

Ngoài ra, khách hàng nhận quà tặng lộc vàng đến 5 chỉ, gói "Passport Thịnh vượng" trị giá đến 200 triệu đồng, và gói hoàn thiện nội thất cao cấp đến 500 triệu đồng - hoặc quy đổi 3 triệu/m2; miễn phí 3 năm phí quản lý và thêm 1% ưu đãi khi giao dịch qua ứng dụng NobleX.

Tính gộp hai chính sách NobleX Home+ và "An cư thảnh thơi" đơn giá thực tế căn hộ Sunshine Legend City chỉ còn từ 50 triệu đồng/m²

Bên cạnh đó, chính sách NobleX Capital tiếp tục gia tăng sức hấp dẫn cho dự án. Theo chương trình, khách mua nhà trong giai đoạn này được hưởng mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Đây là cơ chế linh hoạt cho phép khách hàng có thêm thời gian đánh giá thực tế về tiến độ dự án, hạ tầng khu vực và triển vọng thị trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng. Chính sách này giúp người mua chủ động trong việc quản lý dòng tiền, đồng thời có thêm thời gian kiểm chứng giá trị thực của tài sản trước khi quyết định sở hữu.

Sunshine Legend City - Tâm điểm an cư hút gia đình trẻ phía Đông Thủ đô

Không chỉ tạo sức hút từ bài toán tài chính, Sunshine Legend City còn được đánh giá cao nhờ vị trí nằm tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), giữa hai tuyến Vành đai 3.5 và Vành đai 4. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển tới hồ Hoàn Kiếm, đón đầu tiềm năng phát triển của khu Đông - khu vực được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới về thương mại, dịch vụ của vùng Thủ đô.

Sunshine Legend City nằm tại vị trí đắc địa phía Đông Thủ đô, dễ dàng kết nối với lõi nội đô

Quy mô gần 50ha với gần 8.000 căn hộ và gần 700 sản phẩm thấp tầng giúp dự án hình thành một cộng đồng cư dân quy mô lớn. Hệ sản phẩm đa dạng từ Studio, 1PN, 2PN, 3PN đến Sky Villa đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ độc thân, gia đình trẻ đến chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Đáng chú ý, dù có mức giá cạnh tranh, Sunshine Legend City vẫn được đầu tư tiêu chuẩn bàn giao vượt mặt bằng chung khu vực. Căn hộ được hoàn thiện với vật liệu, thiết bị từ các thương hiệu quốc tế như Grohe, Bosch, Hafele, Kohler... hoặc tương đương nhập khẩu chính hãng. Bên cạnh đó, gói hoàn thiện nội thất cao cấp từ các thương hiệu như Suofeiya, Haier... giúp khách hàng có thể lựa chọn để "xách va li vào ở ngay" hoặc khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà.

Căn hộ Sunshine Legend City được hoàn thiện với gói nội thất cao cấp

Dự án được phát triển theo mô hình đô thị all-in-one với hơn 31.000m² cảnh quan mặt nước cùng hệ tiện ích đồng bộ như tổ hợp thương mại bên dòng sông di sản, trường học liên cấp, nhà cộng đồng, nhà để xe nổi 7 tầng... Đồng thời, dự án còn hưởng lợi từ hệ tiện ích ngoại khu đa dạng với trường Đại học Bách khoa Hà Nội cơ sở Hưng Yên, Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam, sân vận động PVF và hệ thống bệnh viện quốc tế đang hình thành trong khu vực.

Nhà sinh hoạt cộng đồng tại Sunshine Legend City là nơi cư dân tham gia các hoạt động kết nối

Sự kết hợp giữa vị trí kết nối thuận tiện, hệ tiện ích đồng bộ, tiêu chuẩn bàn giao cao cùng mức tài chính dễ tiếp cận đang giúp Sunshine Legend City trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu an cư của các gia đình trẻ tại khu Đông Thủ đô.