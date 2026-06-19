Phố thương mại đa công năng định hình thói quen tiêu dùng tại Chợ Lớn

Từ phân mảnh đến liền mạch trải nghiệm, từ bất nhất đến đồng bộ kiến trúc

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại TP.HCM trong năm 2025 gần 2 triệu tỷ đồng, tăng mạnh 15,5% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy thị phần mặt bằng kinh doanh trong vùng trung tâm vẫn luôn là "miếng bánh màu mỡ".

Tại TP.HCM, khu vực Chợ Lớn hiện là điểm nóng hàng đầu khi sở hữu cùng lúc ba lớp khách hàng dồi dào luôn sẵn có.

Thứ nhất, đây là khu vực có mật độ dân số cao nhất cả nước, với khoảng 1,6 triệu người (năm 2024). Chưa kể hàng triệu lao động tạm trú trên địa bàn. Thứ hai, với vai trò trung tâm giao thương hơn 200 năm, Chợ Lớn là thỏi nam châm thu hút lượng lớn khách hàng toàn TP.HCM đổ về giao thương mỗi ngày. Lớp thứ ba đến từ khu vực Tây Nam Bộ bởi đến thời điểm này, hàng triệu lượt người vẫn duy trì thói quen tìm về Chợ Lớn để mua sắm.

Tuy nhiên, trong khi quy mô tiêu dùng liên tục tăng trưởng, trải nghiệm thương mại tại Chợ Lớn lại đang đi ngược quy luật với những tòa nhà cũ xuống cấp, mặt tiền thiếu đồng bộ, ít cây xanh, đường phố chật hẹp. Các nhu cầu mua sắm, ăn uống, giải trí vẫn phân tán ở nhiều khu vực khác nhau, khiến hành trình tiêu dùng bị chia cắt.

Sự phân mảnh này đang lộ rõ nhiều nhược điểm bởi hành vi tiêu dùng của thế hệ khách hàng mới đã thay đổi. Họ muốn một điểm đến có thể kết hợp mua sắm, ăn uống, gặp gỡ bạn bè, thư giãn cùng gia đình và tận hưởng không gian sống động xung quanh.

Quy luật "buôn có bạn - bán có phường" mang hơi thở hiện đại này giúp những phố thương mại nổi tiếng như Orchard Road tại Singapore, Ginza tại Tokyo hay Myeongdong tại Seoul luôn duy trì sức hút mạnh mẽ. Thành công của mô hình nằm ở khả năng tạo ra một hành trình trải nghiệm liền mạch. Càng nhiều cửa hàng liên kết, khả năng thu hút khách hàng càng lớn. Càng nhiều ngành hàng bổ trợ lẫn nhau, thời gian lưu trú và giá trị chi tiêu của khách càng cao.

Tại Chợ Lớn, khoảng trống đó đang dần được lấp đầy bởi sự xuất hiện của the Sholi. Thay vì phát triển những mặt bằng kinh doanh riêng lẻ, dự án quy tụ 90 căn nhà phố thương mại được kết nối trong cùng một tổ hợp được quy hoạch bài bản ngay từ đầu.

Tổ hợp phố thương mại thế hệ mới tại Chợ Lớn - the Sholi quy mô 90 căn nhà phố - sổ hồng riêng từng căn trong tổng thể quy hoạch hiện đại đồng bộ, kiến tạo điểm đến đa dịch vụ - đa trải nghiệm độc đáo.

Hệ mặt tiền thống nhất, lòng đường mở rộng lộ giới, vỉa hè lát đá Granite đồng bộ, mang lại sự thông thoáng cho toàn khu, cửa kính lớn cùng các mảng xanh xuyên suốt giúp hình thành một không gian mua sắm thời thượng, cao cấp và giàu tính kết nối.

Nhờ sở hữu vị trí hiếm có ngay giao lộ An Dương Vương (lộ giới 30m) và Phan Đình Thông (lộ giới 12m), đồng thời đối diện khu căn hộ quy mô 3 tòa tháp với hơn 1.000 căn hộ đã lấp đầy, the Sholi không cần kiến tạo nhu cầu mới mà trực tiếp đón trọn nguồn khách hàng đông đảo sẵn có tại khu vực.

Đây cũng là nền tảng giúp bài toán kinh doanh và đầu tư tại the Sholi tạo ra lợi thế cách biệt so với phố thương mại truyền thống trong khu vực và các dự án nhà phố trong các khu đô thị mới.

Tối đa công năng đến từng m2 tạo "cỗ máy tạo dòng tiền" đa tầng

Khác với mô hình thông thường, the Sholi được phát triển với hệ số sử dụng đất cao, giúp tối ưu hiệu quả khai thác trên cùng một quỹ đất. Mỗi căn được thiết kế 5 tầng và 1 sân thượng, nâng tổng diện tích sử dụng lên 320-442m2.

Lợi thế này cho phép chủ sở hữu tạo ra nhiều nguồn doanh thu trên cùng một tài sản. Tầng trệt và tầng lửng có thể khai thác bán lẻ, nhà hàng, café, showroom hoặc spa; các tầng trên phù hợp cho văn phòng, căn hộ dịch vụ hoặc lưu trú; trong khi sân thượng có thể phát triển rooftop café, lounge hoặc không gian tiếp khách riêng.

Ban công tại nhà phố thương mại the Sholi rộng 8m2-12m2 với hệ cửa xếp lùa tối ưu diện tích, kết nối liền mạch phòng khách, mở ra không gian khai thác linh hoạt, gia tăng giá trị kinh doanh tối đa.

Mô hình này phản ánh đúng xu hướng tiêu dùng hiện đại khi ranh giới giữa mua sắm, làm việc, nghỉ ngơi và trải nghiệm ngày càng được xóa nhòa. Một bất động sản thương mại không chỉ tạo doanh thu từ hoạt động kinh doanh mà còn có thể khai thác cho thuê, dịch vụ và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Đó cũng là lý do the Sholi được phát triển theo triết lý "Phố sống - Phố buôn - Phố gặp gỡ". Nếu "phố sống" đáp ứng nhu cầu thường nhật, "phố buôn" tạo dòng doanh thu thực từ thương mại thì "phố gặp gỡ" giúp kết nối cộng đồng, gia tăng thời gian lưu trú và sức sống cho toàn khu. Ba lớp công năng này cộng hưởng với nhau, tạo nên một hệ sinh thái thương mại với giá trị của từng căn nhà phố không đến từ vị trí riêng lẻ mà từ sức mạnh của cả tổ hợp.

Tiếp nối những giá trị truyền thống đã làm nên tên tuổi Chợ Lớn, the Sholi mang đến một dừng chuẩn tiêu dùng mới, nơi việc mua bán không chỉ dừng lại ở giao dịch mà trở thành một trải nghiệm sống, trải nghiệm tiêu dùng và trải nghiệm kết nối cộng đồng.