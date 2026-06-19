Lật tẩy thủ đoạn 'ốp gỗ' nhà dân trong diện giải tỏa hòng chiếm đoạt 8 tỷ tiền đền bù

Ngày 18/6, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn, thông tin đơn vị ra quyết định và tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Khang (51 tuổi, trú phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), là chủ hộ kinh doanh Lê Xuân Khang.

Công an tỉnh Lạng Sơn đọc quyết định khởi tố, bắt giữ Lê Xuân Khang.

Theo đó, nắm được thông tin tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (hạng mục sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa năng tại Khối Khòn Pát, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Tháng 6/2025, Lê Xuân Khang nắm được thông tin dự án trên đã liên hệ với nhiều hộ dân nằm trong diện tích đất thu hồi để ký hợp đồng, thỏa thuận thi công ốp gỗ công nghiệp lên tường, trần và sàn nhà cho các hộ dân.

Khang thống nhất tự bỏ tiền mua vật liệu và thuê thợ thi công trọn gói, các hộ dân chưa phải thanh toán tiền ngay mà đợi sau khi được nhà nước trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sẽ thanh toán trả cho Lê Xuân Khang.

Nhận thấy đây là phương thức giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường bởi việc một cá nhân bỏ kinh phí lớn để thi công ốp gỗ cho nhiều hộ dân trong khu vực đã có chủ trương thu hồi đất nhưng lại cho các hộ dân nợ tiền, chỉ phải thanh toán sau khi các hộ dân nhận tiền đền bù, có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường nhằm thu lợi bất chính từ ngân sách Nhà nước.

Cơ quan thống kê, nếu trường hợp vụ việc không được phát hiện, xử lý thì Nhà nước sẽ phải trả số tiền bồi thường đối với giá trị phần ốp gỗ công nghiệp khoảng trên 8 tỷ đồng.

Lực lượng An ninh kinh tế đã phối hợp với các đơn vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục thu thập, xác minh củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiều ngôi nhà được Khang cho ốp gỗ trần, tường và sàn nhà hòng chiếm đoạt 8 tỷ tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Theo cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 19/5/2025, tỉnh Lạng Sơn đã ra Thông báo thu hồi đất lần 1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 105, Luật Đất đai năm 2024, việc các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn thi công ốp gỗ tường, trần, sàn nhà sau thời điểm có Thông báo thu hồi đất thuộc trường hợp không được bồi thường, tài sản được tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất sẽ không được xem xét bồi thường theo quy định. Mọi hành vi gian dối trong kê khai, xác định hiện trạng tài sản để hưởng chế độ bồi thường trái quy định sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các tổ chức, cá nhân đang có hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở trong khu vực dự án thu hồi đất cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không nghe theo các lời dụ dỗ, hứa hẹn về việc “ tăng tiền đền bù ”, “ nâng giá trị bồi thường ” thông qua việc cải tạo, lắp đặt thêm tài sản không phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế.