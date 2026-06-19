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TP.HCM sẽ chốt loạt dự án đường vượt biển Cần Giờ, khu Mả Lạng, miễn vé xe buýt

| | Bất động sản

Loạt dự án người dân TP.HCM chờ đợi như chỉnh trang khu Mả Lạng, đường vượt biển Cần Giờ -Vũng Tàu, miễn vé xe buýt dự kiến được HĐND TP thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ) của HĐND TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/6, dự kiến các đại biểu sẽ cho ý kiến và thông qua loạt nội dung quan trọng.

Cụ thể, theo chương trình kỳ họp, loạt tờ trình của UBND TP.HCM về đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm, an sinh xã hội cũng sẽ được xem xét, dự kiến thông qua.

Trong đó, đáng chú ý có chủ trương miễn vé xe buýt trên địa bàn Thành phố. Theo tờ trình của UBND TP, nếu HĐND TP thông qua, người dân TP.HCM sẽ đi xe buýt miễn vé từ tháng 7 tới.

TP.HCM sẽ chốt loạt dự án đường vượt biển Cần Giờ, khu Mả Lạng, miễn vé xe buýt- Ảnh 1.

Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, tổng vốn dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng được UBND TP.HCM trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ ngày 19/6.

Đặc biệt, rất nhiều dự án hạ tầng, dự án chỉnh trang đô thị được UBND TP trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư, thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp này.

Nổi bật là tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu , với tổng vốn dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng; dự án Công viên Văn hóa Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên cây xanh Bến Bạch Đằng với tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng; đường cao tốc đô thị Hồ Tràm nối sân bay Long Thành với chiều dài hơn 42km, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 48.000 tỷ đồng...

Đây đều là các dự án đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP - Hợp đồng BT).

TP.HCM sẽ chốt loạt dự án đường vượt biển Cần Giờ, khu Mả Lạng, miễn vé xe buýt- Ảnh 2.

Khu Mả Lạng giữa trung tâm TP.HCM được đề xuất chỉnh trang, tái định cư, hoàn thiện khoảng năm 2029. (Ảnh: Lương Ý)

Tại kỳ họp này, UBND TP cũng trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành (trung tâm Quận 1 cũ). Đây là dự án có quy mô lớn, có tính chất đặc thù, tác động trực tiếp đến cải thiện điều kiện sống của người dân và chỉnh trang đô thị.

Theo tờ trình, dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư hợp đồng BT, với tổng vốn gần 16.400 tỷ đồng.

Nhiều dự án trọng điểm cũng đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư như cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2. Hai dự án này đề xuất điều chỉnh phương án tài chính, thay đổi phương thức thanh toán; nhu cầu sử dụng đất, tổng mức đầu tư...

UBND TP.HCM cũng trình HĐND TP thống nhất giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án cầu đường kết nối TP.HCM và Tây Ninh.

Cụ thể, gồm các tuyến quốc lộ 56B - nối địa phận Bình Dương cũ đến cửa khẩu Mộc Bài; tuyến quốc lộ 50B nối từ đường Phạm Hùng đến ranh tỉnh Tây Ninh; tuyến đường trục Đông Tây (đường Võ văn Kiệt) nối dài từ quốc lộ 1 đến tỉnh Tây Ninh. Đây là các dự án đầu tư công từ ngân sách TP.HCM, ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Tây Ninh.

TP.HCM sẽ chốt loạt dự án đường vượt biển Cần Giờ, khu Mả Lạng, miễn vé xe buýt- Ảnh 3.

Một loạt vấn đề an sinh xã hội, đầu tư công trình hạ tầng trọng điểm, chỉnh trang đô thị sẽ được bàn bạc, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.HCM khóa XI.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua chủ trương quy định mức học bổng khuyến khích học tập dành cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trên địa bàn Thành phố, với mức 600.000 đồng/tháng/học sinh, phù hợp với chi phí sinh hoạt, học tập.

Cùng với đó, UBND TP cũng trình HĐND TP thông qua quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội trên địa, bàn; quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch TOD; phương án tuyến, vị trí, mặt bằng với đường sắt trên địa bàn.

Các quy định về mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quy định phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố; chi hỗ trợ quà tặng cho người có công cách mạng, người nghèo, đối tượng chính sách... nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Theo chương trình kỳ họp, Thành phố sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; tình hình thu chi ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 trong 6 tháng đầu năm...

Kỳ họp cũng sẽ cho ý kiến về quy chế làm việc của HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031; quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; quy chế tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn của HĐND TP.

Hà Việt/VTC News

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