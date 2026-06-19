Tin vui cho người mua nhà: Hơn 152.000 căn tại TP.HCM sắp được cấp sổ hồng

Hơn 152.000 căn tại TP.HCM sắp được cấp sổ hồng

Thông tin được Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều 19/6.

Theo đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở đang được đẩy mạnh thông qua nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu giải quyết 68.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án đủ điều kiện, trong đó phấn đấu cấp 61.200 giấy chứng nhận, tương đương 90% tổng số hồ sơ cần giải quyết.

Tính đến ngày 12/6/2026, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã giải quyết 37.455 hồ sơ, đạt hơn 55% kế hoạch cả năm. Trong số này, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận cho 23.462 căn nhà; đồng thời chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế đối với 13.993 hồ sơ còn lại để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi nhận giấy chứng nhận.

Xét theo từng khu vực, TP.HCM cũ đã cấp giấy chứng nhận cho 17.682 căn nhà; khu vực Bình Dương cũ cấp 5.451 căn và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cấp 329 căn.

Không chỉ đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, TP.HCM còn tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý tại hàng loạt dự án bất động sản tồn đọng nhiều năm.

Đến nay, Tổ Công tác 1645 của thành phố đã tổ chức 61 cuộc họp nhằm rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án nhà ở thương mại.

Qua rà soát, tổ công tác đã xem xét 309 dự án với tổng cộng 178.471 sản phẩm bất động sản, bao gồm căn hộ, officetel, căn thương mại dịch vụ và nhiều loại hình khác. Trong đó, 244 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, tương ứng 152.962 căn nhà đủ điều kiện tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với hàng trăm nghìn người mua nhà đang chờ được cấp sổ hồng để hoàn tất quyền sở hữu tài sản, đồng thời góp phần tăng tính minh bạch cho thị trường bất động sản.

Song song với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, ngành tài nguyên và môi trường thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Hiện nay, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục đất đai theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đã được triển khai tiếp nhận trực tuyến toàn trình.

Với hình thức này, người dân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả hoàn toàn trên môi trường điện tử mà không cần đến cơ quan chức năng. Trường hợp thực hiện trực tuyến một phần, người dân chỉ cần đến cơ quan đăng ký một lần để đối chiếu, nộp hồ sơ gốc.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và chính quyền địa phương để rà soát các dự án chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc mới được cấp một phần nhưng còn tồn tại vướng mắc.

Kết quả rà soát sẽ được tổng hợp, phân loại và báo cáo Tổ Công tác 1645 để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ theo từng nhóm vấn đề. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người mua nhà, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn trong thời gian tới.