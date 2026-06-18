Đón sóng đầu tư đất nền sở hữu lâu dài tại Noble Palace Ha Long

Quỹ đất hữu hạn ven biển

Trong thời gian qua, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu miền Bắc với sức hút ngày càng lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2026, địa phương đón khoảng 8,2 triệu lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt hơn 21.600 tỷ đồng, tăng 18%, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,8 triệu lượt.

Trong đó, TP Hạ Long giữ vai trò đầu tàu nhờ sở hữu di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi, dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Ngoài ra, Hạ Long đang hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các tuyến đường bao biển và hệ thống cầu Cửa Lục. Những công trình này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống khoảng 2 giờ, đồng thời tăng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong khu vực.

Cửa Lục thu hút đầu tư nhờ hạ tầng kết nối hoàn thiện. (Bản đồ minh họa nguồn Vinacominland)

Hạ tầng mới đang mở rộng không gian phát triển của Hạ Long. Nếu trước đây đô thị tập trung chủ yếu quanh khu vực ven vịnh Hạ Long, thì nay các khu vực phía Bắc Vịnh Cửa Lục đang dần trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dự án đô thị, dịch vụ và du lịch quy mô lớn.

Sự cộng hưởng giữa du lịch phát triển, hạ tầng hoàn thiện và không gian đô thị mở rộng đang tạo thêm dư địa cho thị trường BĐS ven biển, ven vịnh, đặc biệt là các sản phẩm gắn với cảnh quan.

Tuy nhiên, quỹ đất quanh vịnh là nguồn tài nguyên hữu hạn, khiến các vị trí đẹp ngày càng khan hiếm. Những sản phẩm đã hoàn thiện hạ tầng, có giấy chứng nhận và được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng đang trở thành nhóm sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm.

Cơ hội từ cực tăng trưởng Cửa Lục

Trong bối cảnh quỹ đất quanh vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm, vịnh Cửa Lục đang nổi lên như tâm điểm phát triển mới nhờ quỹ đất lớn, cảnh quan đặc sắc và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Theo rà soát của địa phương, khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục hiện còn hơn 3.600 ha quỹ đất, trong đó diện tích đã phát triển dự án mới chỉ chiếm khoảng 6%, mở ra dư địa hình thành các khu đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Không chỉ có lợi thế về quỹ đất, Cửa Lục còn sở hữu vùng mặt nước rộng khoảng 18 - 20 km², đường bờ vịnh dài, tạo nền tảng phát triển đô thị ven vịnh, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp.

Cùng với hệ thống cầu Cửa Lục, đường bao biển và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, khu vực này đang trở thành một cực tăng trưởng mới của Hạ Long, thu hút nhiều nhà đầu tư BĐS.

Trong số đó, Noble Palace Ha Long là dự án đáng chú ý khi tọa lạc tại khu vực Cao Xanh - Hà Khánh, bên vịnh Cửa Lục và trên trục đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Dự án được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, dễ dàng tiếp cận trung tâm Hòn Gai, các khu hành chính, thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố.

Việc hệ thống cầu Cửa Lục đi vào hoạt động, đặc biệt là cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh), đã tạo động lực mới cho khu vực Cao Xanh - Hà Khánh khi rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai bờ vịnh, đồng thời tăng cường kết nối với các khu vực phát triển mới phía Bắc vịnh Cửa Lục.

Dự án Noble Palace Hạ Long hưởng lợi từ hạ tầng kết nối đồng bộ tại Hạ Long. (Nguồn: Vinacominland)

Bên cạnh lợi thế vị trí và hạ tầng, điểm đáng chú ý của Noble Palace Ha Long nằm ở quỹ đất nền đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời, Sở Xây dựng của tỉnh cũng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định. Đây được xem là yếu tố tạo nên sức hút của dự án trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch pháp lý, khả năng triển khai xây dựng và sự đồng bộ về hạ tầng trước khi lựa chọn sản phẩm BĐS.

Trong bối cảnh nguồn cung đất nền tại các khu vực có hạ tầng phát triển ngày càng được quan tâm, những sản phẩm đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý rõ ràng và được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng có thêm lợi thế trên thị trường. Không chỉ đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở, các sản phẩm này còn phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm cơ hội khai thác, kinh doanh tại những khu vực đang phát triển mạnh về đô thị, du lịch và dịch vụ như Hạ Long.