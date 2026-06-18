Tháp Avis chính thức cất nóc, bảo chứng niềm tin về tiến độ

Vượt tiến độ 5 tháng

Khu căn hộ TT AVIO là dự án "đầu tay" của Liên doanh Nhật Cosmos Initia - TT Capital - Koterasu Group tại thị trường Việt Nam. Có quy mô 2 tháp với gần 2.000 căn hộ giá vừa túi tiền, dự án từng gây chú ý tại thị trường phía Đông TP.HCM khi nhanh chóng hấp thụ chỉ sau khoảng thời gian ngắn chào bán.

Đến nay, tháp AVIS (Block A) thuộc TT AVIO chính thức hoàn thành 30/30 tầng; 100% hạng mục thi công được triển khai đồng bộ và đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khắt khe qua từng giai đoạn. Sự kiện cất nóc vừa đánh dấu thành quả tiến độ, chất lượng công trình; vừa là cam kết để toà tháp còn lại (tháp Orion) triển khai đúng tiến độ xây dựng, tiến đến mốc bàn giao nhà vào cuối năm 2027, đáp ứng niềm tin của khách hàng TT AVIO.

Chia sẻ tại sự kiện cất nóc, ông Nguyễn Đình Trường – Tổng Giám Đốc TT Capital cho rằng, Tháp AVIS – TT AVIO cất nóc nhanh hơn dự kiến ban đầu khoảng 5 tháng (dự kiến tháng 10/2026). Giữa bối cảnh biến động, việc cất nốc "vượt tiến độ" so với cam kết trước đó không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và nỗ lực bền bỉ của các đối tác đồng hành, mà đó còn là "bảo chứng" niềm tin nơi khách hàng - những chủ nhân đã đồng hành cùng dự án từ giai đoạn đầu. Theo đó, hình ảnh những tổ ấm chất lượng dần hiện hữu cho thấy: chính sự kỷ luật thi công xuyên suốt - đảm bảo tiến độ đã và đang tạo ra giá trị lâu dài, bền vững cho dự án.

Phối cảnh dự án TT AVIO

Vốn là dự án "tâm huyết" của Liên doanh Nhật Cosmos Initia - TT Capital – Koterasu, cho nên từ thi công xây dựng đến thiết kế, vận hành của TT AVIO đều rất chỉn chu. CEO Vertical Studio – công ty chuyên thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan các toà nhà cao cấp, hạng sang tại Việt Nam và trên thế giới, cũng là đơn vị được Liên doanh Nhật chọn "gửi gắm" TT AVIO, từng khẳng định rằng: TT AVIO là sản phẩm rất đặc trưng, nung nấu nhiều cảm xúc của đội ngũ. Giá trị của dự án không nằm ở sự to lớn hay cầu kỳ mà ở những chi tiết rất nhỏ, tạo sự tinh tế và riêng biệt, không lặp lại ở bất cứ dự án nào. Đặc biệt, mọi chi tiết trong căn hộ đều rất có "gu", thiết kế tối giản, hợp xu hướng sống hiện đại của người trẻ, gia đình trẻ.

Ban Lãnh Đạo chúc mừng sự kiện chính thức cất nóc Tháp AVIS - Dự án TT AVIO

Chưa kể, nằm ngay mặt tiền tỉnh lộ 743C, P.Dĩ An (TP.HCM) – khu vực sầm uất bậc nhất khu Đông TP.HCM, cư dân TT AVIO đi đâu cũng dễ, đến đâu cũng gần. Từ dự án thuận lợi di chuyển đến trung tâm quận 1, quận 3 (TP.HCM cũ) chỉ trong khoảng 15-30 phút; Kết nối dễ dàng đến các trung tâm của Bình Dương (cũ) như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một và khu vực của Đồng Nai thông qua các tuyến đường huyết mạch đã hiện hữu như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng và đường vành đai. Ngoài ra, TT AVIO nằm gần các khu công nghiệp lớn như Sóng Thần, VSIP – đây là "điểm cộng" rất lớn để thu hút sức cầu cho thuê căn hộ trong tương lai. Đó là các lý do khiến mỗi đợt ra hàng của TT AVIO đều đạt tỷ lệ hấp thụ 80-90%. Bởi người mua hiểu rằng, giá trị lâu dài của dự án không chỉ nằm ở tiến độ xây dựng mà còn ở các "chỉ số" kết nối hạ tầng, nâng cấp đô thị và cộng đồng cư dân văn minh.

"Bước đệm" cho kế hoạch mới

Cột mốc cất nóc Tháp AVIS – TT AVIO không chỉ là cam kết niềm tin mà còn là "bước đệm" của Liên doanh Nhật trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển các dự án bất động sản tiếp theo. Mới đây, Liên doanh Nhật Cosmos Initia - TT Capital - Koterasu Group cùng hai đối tác là Tập đoàn Hinokiya – Nhật Bản và Vietmax Capital – nhà đầu tư đến từ Singapore đã "bắt tay" phát triển dự án TT GENESIS – khu Nam TP.HCM với hơn 1400 căn hộ cao cấp và 12 căn nhà phố thấp tầng. Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng, nằm ngay mặt tiền đường 30M, KDC Đào Sư Tích - Phước Kiểng, Nhà Bè (TP.HCM), đồng thời liền kề các khu đô thị quy mô hiện hữu tại khu Nam TP.HCM như KĐT Phú Mỹ Hưng, Zeitgeist Nhà Bè (GS Metrocity) .

Ông Nguyễn Trung Tín - Chủ tịch HĐQT TT Capital cho rằng, trước khi nhắc đến TT GENESIS – khu Nam TP.HCM, Liên doanh tự hào khi nói về TT AVIO – khu Đông TP.HCM. Chỉ trong chưa đầy một năm, hơn 2.100 căn hộ tại đây đã được thị trường đón nhận. Kết quả này không chỉ phản ánh nhu cầu thực của thị trường mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực phát triển dự án, khả năng phối hợp hiệu quả và sự đồng lòng của các đối tác trong liên doanh. Theo đó, sự kiện cất nóc tháp AVIS – TT AVIO vừa xây dựng niềm tin cho thị trường, khách hàng, vừa là "bước đệm" để Liên doanh tiến đến các dự án tiếp theo, đúng với triết lý kinh doanh "next good" (tốt hơn nữa).,

Nếu TT AVIO "khuấy động" thị trường khu Đông TP.HCM thì TT GENESIS dự kiến sẽ là "điểm sáng" nguồn cung khu Nam TP.HCM trong năm 2026. Dự án kỳ vọng đón đầu lộ trình phát triển hạ tầng khu vực. Hàng loạt dự án hạ tầng nâng cấp mở rộng tại khu Nam TP.HCM như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Nguyễn Khoái, tuyến đường sắt đô thị Metro số 7, Metro số 4, Metro Bến Thành - Cần Giờ… sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu Nam với khu đô thị Thủ Thiêm và lõi trung tâm TP.HCM, từ đó gia tăng giá trị bền vững cho thị trường bất động sản./