Một xã tại Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của hơn 1.300 hộ dân để triển khai tuyến Vành đai hơn 13.000 tỷ

Để bảo đảm tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xã Thanh Trì (Hà Nội) đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Được biết, tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư khoảng 13.016 tỷ đồng. Dự án dài khoảng 10,7 km, đi qua các phường, xã gồm Kiến Hưng, Phú Lương, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nam Phù.

Điểm đầu tuyến giao với phố Văn Khê, điểm cuối kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và khớp nối với cầu Ngọc Hồi. Tuyến đường được thiết kế với 6 làn xe cơ giới cùng hệ thống đường song hành hai bên, mặt cắt ngang từ 60 - 80 m.

Trên tuyến sẽ xây dựng nhiều hạng mục quan trọng như cầu Sông Nhuệ, cầu Hòa Bình, cầu Tô Lịch, cầu Đồng Trì - Đông Mỹ cùng các cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo thống kê, dự án đi qua địa bàn xã Thanh Trì có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 447.000 m², liên quan đến khoảng 1.360 hộ dân. Dự kiến có khoảng 668 hộ thuộc diện bố trí tái định cư.

Xác định công tác dân vận là yếu tố then chốt, xã Thanh Trì đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai rộng rãi; những kiến nghị, thắc mắc của người dân cũng được tiếp nhận, giải đáp kịp thời.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, cán bộ Phòng Kinh tế và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Trì đã rà soát hồ sơ địa chính, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, đo đạc hiện trạng nhằm hoàn thiện các thủ tục phục vụ việc ban hành thông báo thu hồi đất, bảo đảm đồng bộ và chặt chẽ theo quy định.

Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 3,5 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô, tăng cường liên kết vùng, giảm áp lực cho các tuyến đường nội đô, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và nâng cao giá trị sử dụng đất tại khu vực phía Nam Hà Nội.

Cầu Ngọc Hồi sẽ giúp kết nối thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên.

Đáng chú ý, điểm cuối của đoạn tuyến này sẽ kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và khớp nối với cầu Ngọc Hồi. Dự án cầu Ngọc Hồi cùng đường dẫn hai đầu cầu đã được khởi công từ ngày 19/8/2025.

Theo chủ trương đã được phê duyệt, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn được chia thành 2 nhóm dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng.

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5 km. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng cải thiện đáng kể điều kiện giao thông qua sông Hồng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực và chia sẻ lưu lượng với các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy...

Không chỉ tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội và Hưng Yên, cây cầu dây văng này còn được kỳ vọng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đồng thời mở ra dư địa phát triển du lịch sinh thái, thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai địa phương.