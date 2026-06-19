Chi tiết dự án nhà ở xã hội 'hot' bậc nhất Hà Nội đang tiếp tục nhận hồ sơ

Dự án Hope Residences thuộc nhóm nhà ở xã hội chuyển từ thuê sang bán. Dự án do CTCP Phát triển nhà Phúc Đồng làm chủ đầu tư, gồm 5 tòa nhà cao 21 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp hơn 1.500 căn hộ nhà ở xã hội có diện tích từ 55,5 - 70m².

Trong đợt mở bán thứ hai này, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ mua 45 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm. Giá bán được công bố hơn 16 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Người dân có thể nộp hồ sơ từ ngày 30/6 đến 14/8 tại CTCP Phát triển nhà Phúc Đồng. Theo kế hoạch, hợp đồng mua bán sẽ được ký trong tháng 8 và các căn hộ dự kiến được bàn giao ngay trong tháng 9.

Dự án nhà ở xã hội Hope Residences sở hữu vị trí đắc địa.

Một dự án nhà ở xã hội cũng nhận được nhiều chú ý đó là dự án Phú Lãm do CTCP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư.

Dự án nằm tại khu vực phía Tây Hà Nội, gồm 5 tòa nhà CT01-CT05 cao 18 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 1.534 căn hộ nhà ở xã hội.

Đợt này, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ mua 98 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm cho thuê. Giá bán được công bố là 13,62 triệu đồng/m², chưa bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng (VAT) và 2% kinh phí bảo trì.

Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại CTCP Đầu tư Hải Phát từ ngày 25/6 đến hết ngày 14/8.

Theo kế hoạch, hợp đồng mua bán sẽ được ký trong tháng 9 và người mua được nhận bàn giao căn hộ ngay sau khi hoàn tất các thủ tục.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ tại xã Đông Anh, do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, chỉ còn duy nhất 1 căn hộ 60,6m² thuộc diện thuê mua được tiếp nhận hồ sơ đăng ký trong đợt này.

Giá bán trung bình được công bố là 20,62 triệu đồng/m², giá thuê mua trung bình tại dự án là 288.527 đồng/m²/tháng.

Thời gian nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 24/6 đến 5/8. Theo kế hoạch, hợp đồng thuê mua sẽ được ký trong tháng 10 và căn hộ dự kiến được bàn giao trong quý IV năm nay.

Ngoài ra, khu nhà ở xã hội tại các ô đất CT-05 và CT-06 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh), do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư cũng tiếp tục nhận hồ sơ.

Tại tòa CT-05, chủ đầu tư mở bán 89 căn hộ có diện tích từ 56-68m² với giá 14,6 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất rộng 56,12m² có giá khoảng 820 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất diện tích 68,38m² có giá hơn 998 triệu đồng.

Tương tự, tòa CT-06 cũng có 89 căn hộ được đưa ra thị trường bất động sản với giá bán 14,52 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Giá trị căn hộ thấp nhất khoảng 813 triệu đồng và cao nhất gần 991 triệu đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội kéo dài từ ngày 29/6 đến 12/8 tại Ban Quản lý dự án số 12 của HUD.

Theo tiến độ dự kiến, hợp đồng mua bán sẽ được ký trong tháng 11. Các căn hộ tại CT-05 sẽ được bàn giao vào quý I/2027, trong khi CT-06 dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2027.