TPHCM mở chiến dịch “giải cứu” hơn 800 dự án treo

Sáng 13/5, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 45 của UBND TP.HCM về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có đại diện Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Thanh tra TP.HCM.

Hơn 800 dự án “mắc cạn”, nhiều khu đất bỏ hoang nhiều năm

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết TP.HCM hiện thống kê được 838 dự án, khu đất đang gặp khó khăn, vướng mắc thuộc nhiều nhóm như đầu tư công, bất động sản tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và FDI.

Trong đó, gần 200 tài sản, khu đất do UBND TP.HCM quản lý đã giải quyết được 162 trường hợp, còn lại 32 dự án đang tiếp tục tháo gỡ.

Đối với nhóm dự án của doanh nghiệp nhà nước, mới chỉ có 5 dự án được xử lý hoàn toàn, còn 22 dự án khác đang trong quá trình giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý, thành phố hiện có tới 116 dự án đầu tư công nằm trong danh sách ưu tiên tháo gỡ theo Chỉ thị 45. Đây chủ yếu là các công trình hạ tầng, nhà đất công, dự án chậm triển khai kéo dài nhiều năm.

Riêng nhóm tài sản công, TP.HCM đã tháo gỡ được 18/42 dự án và cơ sở nhà đất, còn 21 trường hợp tiếp tục xử lý.

Theo ông Châu, hiện toàn thành phố chỉ còn 8 dự án tồn đọng liên quan thanh tra, điều tra hoặc xét xử. Trước đó, UBND TP.HCM đã định hướng tháo gỡ cho 49 dự án và xử lý thêm 31 dự án theo báo cáo của Thanh tra thành phố.

“Đối với các dự án đầu tư tư nhân, Sở Tài chính phối hợp các sở ngành cơ bản tháo gỡ cho 130 dự án; thêm 21 dự án khác được xử lý theo Kế hoạch 34”, ông Châu cho biết.

Theo giới chuyên gia, lượng dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm đang khiến nguồn lực đất đai bị “chôn” lớn, nguồn cung nhà ở thiếu hụt và hàng loạt doanh nghiệp rơi vào tình trạng kiệt quệ dòng tiền.

Theo chỉ thị 45, các sở ngành được yêu cầu tập trung xử lý các “điểm nghẽn” lớn liên quan đất đai, đầu tư, bất động sản và giải ngân để khơi thông nguồn lực phát triển.

Song song đó, Nghị quyết 29/2026/QH16 cũng mở ra cơ chế đặc thù để xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, nhưng cho phép xem xét tháo gỡ trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân phù hợp thực tế từng dự án.

Doanh nghiệp than dự án bị “đóng băng” suốt nhiều năm

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp bất động sản tiếp tục phản ánh tình trạng hồ sơ kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết.

Bà Nguyễn Nam Phương, Công ty TNHH MTV Lan Anh cho biết doanh nghiệp đang bị bế tắc tại nhiều dự án do vướng tiền sử dụng đất và quy hoạch.

Theo bà Phương, dự án Lan Anh 7 mở rộng đã nộp hồ sơ từ năm 2021 nhưng đến nay việc xác định tiền sử dụng đất vẫn kéo dài chưa có kết quả cuối cùng.

Một số dự án khác lại bị vướng quy hoạch cây xanh khiến doanh nghiệp không thể triển khai dù đã đầu tư hạ tầng.

“Chúng tôi mong sớm được tháo gỡ để tiếp tục triển khai dự án và đảm bảo việc làm cho người lao động”, bà Phương nói.

Trong khi đó, ông Trương Anh Tuấn, Tập đoàn Hoàng Quân cho biết nhiều dự án của doanh nghiệp đã bị “đóng băng” suốt 5 năm vì vướng pháp lý.

Theo ông Tuấn, việc chậm xử lý không chỉ khiến doanh nghiệp kiệt quệ mà còn làm lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Doanh nghiệp kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp trực tiếp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng địa phương để xử lý dứt điểm hơn 800 dự án tồn đọng.

Việc đồng loạt tháo gỡ các dự án tồn đọng diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang tăng tốc thực hiện Chỉ thị 45/CT-UBND ban hành ngày 5/5/2026 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sở Tài chính TP.HCM cho biết thành phố kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành để cùng xử lý các điểm nghẽn kéo dài, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Nếu tháo gỡ hiệu quả hơn 800 dự án tồn đọng, TP.HCM được kỳ vọng sẽ giải phóng lượng vốn rất lớn đang bị “kẹt”, tăng nguồn cung nhà ở, tạo việc làm và góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 .