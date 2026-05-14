Tiến độ 2 siêu dự án 1.400ha, gần 6 tỷ USD do liên danh Sunshines Group và doanh nghiệp của đại gia Khoa “khàn” đầu tư

Trong báo cáo của UBND TP Hà Nội gửi HĐND thành phố về tình hình triển khai các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn có tiến độ cập nhật 2 dự án khu đô thị đa mục tiêu đã được khởi công gồm Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Với Bắc Thăng Long Urban City, dự án được triển khai trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh với quy mô khoảng 699 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2032. Dự án do liên danh HANDICO, Sunshine Group và Thái Nam Land phát triển.

Dự án được định hướng phát triển khu nhà ở tái thiết đô thị, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tạm cư chất lượng cao cùng các công trình công cộng như trường học, trung tâm văn hóa - thể thao, y tế và chợ.

Đến nay, UBND TP Hà Nội đã tạm giao hơn 23.000m2 đất tại xã Phúc Thịnh để phục vụ khởi công. Dự án chính thức được khởi công từ ngày 2/2.

Sau khi khởi công, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện các điều kiện theo quy định về xây dựng đối với các dự án thành phần trong thời hạn 6 tháng.

Theo UBND TP Hà Nội, nhiều thủ tục đầu tư cơ bản đã được hoàn tất. Dự án cũng đã được cập nhật vào Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2026-2030 và hoàn thành rà soát các dự án chồng lấn trong phạm vi thực hiện.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thống nhất phương án xử lý các dự án chồng lấn, đồng thời chỉ đạo các sở ngành và nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình Hội đồng thẩm định thành phố xem xét theo quy định.

Đối với dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, dự án có quy mô khoảng 696 ha, tổng vốn đầu tư hơn 60.500 tỷ đồng, do CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này do ông Trần Đăng Khoa, biệt danh Khoa “khàn” làm Chủ tịch.

Mục tiêu của dự án là hình thành quỹ nhà tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn thành phố, góp phần hạn chế khiếu kiện và tạo sự đồng thuận trong quá trình thu hồi đất.

Ngày 2/2, UBND TP Hà Nội đã quyết định tạm giao khoảng 23.188m2 đất tại xã Thư Lâm để phục vụ khởi công dự án. Sau khi khởi công, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở ngành hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Hiện dự án đã được cập nhật vào Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2026-2030 và sau năm 2030. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng đã chấp thuận chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư độc lập bằng nguồn vốn của nhà đầu tư.

Theo báo cáo, UBND xã Thư Lâm đã thực hiện chi trả khoảng 724 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tương ứng khoảng 66ha đất.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.