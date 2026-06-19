Thành phố giàu nhất Việt Nam, nơi quy tụ loạt "ông lớn" bất động sản Vingroup, Sun Group, Masterise Group, Phú Mỹ Hưng... đang tìm chủ cho 2 khu đô thị hơn 144.000 tỷ đồng, rộng 500ha

UBND phường Phú An (TP.HCM) vừa phát thông báo tìm chủ cho hai dự án Khu đô thị mới Tân An 1A và Tân An 1B với tổng diện tích gần 513 ha, tổng vốn đầu tư hơn 144.000 tỷ đồng.

Theo đó, Khu đô thị mới phường Tân An 1A được triển khai trên quy mô khoảng 274,71 ha, trong đó diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 214,87 ha, quy mô dân số khoảng 20.000 người. Tổng vốn đầu tư dự án lên tới hơn 68.570 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển đồng bộ với các loại hình nhà ở liền kề, chung cư hỗn hợp cùng hệ thống hạ tầng xã hội gồm trường mầm non, tiểu học, trung học, công trình y tế, công viên và cây xanh.

Hiện trạng khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp với diện tích khoảng 167,62 ha, chiếm hơn 78% tổng diện tích đề xuất. Đất ở hiện hữu khoảng 20,04 ha, phần còn lại là đất giao thông, kênh rạch, đất công cộng và một số loại hình sử dụng đất khác. Mật độ xây dựng hiện tại thấp, chủ yếu là nhà ở phân tán xen kẽ vườn cây ăn trái, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành một khu đô thị hiện đại theo quy hoạch.

Trong khi đó, Khu đô thị mới phường Tân An 1B có quy mô khoảng 237,73 ha, trong đó diện tích nằm trong ranh quy hoạch phân khu khoảng 235,13 ha. Dự án dự kiến phục vụ khoảng 20.000 cư dân với tổng mức đầu tư hơn 75.604 tỷ đồng.

Cơ cấu sử dụng đất tại dự án 1B cũng tương đồng với dự án 1A khi đất nông nghiệp chiếm khoảng 76,11%, tương đương gần 179 ha. Ngoài ra, khu vực còn có khoảng 22,39 ha đất ở hiện hữu và hơn 2,37 ha đất di tích, tôn giáo được giữ nguyên, không thuộc diện Nhà nước thu hồi để giao cho nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, thời gian hoạt động của mỗi dự án là 50 năm. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 3 năm kể từ thời điểm lựa chọn được nhà đầu tư. Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ có 9 năm để hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào khai thác.

Trước đó vào tháng 6/2025, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã chấp thuận chủ trương đầu tư hai khu đô thị này.