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Khởi công thêm hơn 800 căn nhà ở xã hội tại TPHCM

| | Bất động sản

BCONS tiếp tục khởi công Dự án Nhà ở xã hội 802 căn tại TPHCM, giá từ hơn 600 triệu đồng/căn, hướng đến người lao động thu nhập thấp.

Ngày 19-6, Công ty CP Đầu tư Xây dựng BCONS tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội dành cho người lao động thu nhập thấp tại phường Tân Uyên, TPHCM.

Tập đoàn BCONS khởi công 802 căn nhà ở xã hội TPHCM cho người lao động thu nhập thấp - Ảnh 1.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện BCONS thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Tân Uyên ngày 19-6.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 6.667 m², nằm trên trục đường Tố Hữu, phường Tân Uyên. Công trình gồm 2 block cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, dự kiến cung cấp ra thị trường 802 căn hộ nhà ở xã hội.

Tập đoàn BCONS khởi công 802 căn nhà ở xã hội TPHCM cho người lao động thu nhập thấp - Ảnh 2.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tặng hoa chúc mừng.

Các căn hộ có diện tích từ 31,5 m² đến 51,6 m², giá bán dự kiến từ hơn 600 triệu đồng mỗi căn. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng bố trí nhiều tiện ích phục vụ cư dân như trung tâm thương mại, công viên, khu thể thao và khu vui chơi giải trí.

Cùng với lễ khởi công dự án nhà ở xã hội, BCONS cũng khởi công hệ thống trường học B.School nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động sinh sống tại khu vực.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch BCONS, cho biết dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội chất lượng với mức giá phù hợp cho người lao động khu vực phía Bắc TP HCM, qua đó tạo điều kiện để người có thu nhập thấp và trung bình sớm ổn định chỗ ở.

Trước đó, BCONS đã triển khai dự án nhà ở xã hội BCONS Thống Nhất tại phường Đông Hòa, TPHCM trên diện tích khoảng 2ha. Dự án gồm các tòa chung cư cao 32 tầng, dự kiến cung cấp gần 2.500 căn hộ cùng hệ thống tiện ích nội khu và trường học liên cấp.


Theo Nguyễn Tiến

Người lao động

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