Charmora City và chiến lược biến Nam Nha Trang thành "hub" lễ hội 365 ngày của Sun Group

"Công thức lễ hội" bất bại của các điểm đến

Hơn 23 giờ đêm, dòng người rời khỏi đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City vẫn khiến trung tâm Nha Trang đặc kín, sầm uất tựa như buổi tối cuối tuần chỉ mới bắt đầu. Mang khuôn mặt rạng rỡ sau khi "quậy tung" đêm nhạc, Hoài Anh - nữ du khách 30 tuổi từ TP.HCM chia sẻ: "Mình cùng nhóm Khách iu (fanclub ca sĩ Bùi Công Nam) đã bay ra đây để "đu idol". Chuyến đi 3 ngày 2 đêm vừa thưởng thức âm nhạc, vừa du lịch và tắm biển thực sự là một lịch trình tái tạo năng lượng cuối tuần hoàn hảo. Chỉ có một lưu ý là nên đặt phòng ở sớm nếu không sẽ sớm hết những vị trí tốt với chi phí hợp lý."

Không riêng Hoài Anh, nhiều khán giả của đại nhạc hội cũng chọn lịch trình tương tự. Xu hướng du lịch kết hợp với các trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật đang ngày một nở rộ tại Việt Nam. Du khách hiện nay không chỉ tìm nơi để đi, họ còn cần nơi để trải nghiệm và sẵn sàng chi trả cho những hoạt động xứng đáng, từ đó mang về doanh thu cực lớn cho ngành du lịch.

Nhìn ra thế giới, lễ hội Coachella (Mỹ) đã chứng minh sức hút từ lâu với thống kê Coachella 2026 thu hút 750.000 lượt khách, bơm hơn 200 triệu USD vào nền kinh tế thành phố Indio. Tỷ lệ lấp đầy các cơ sở lưu trú chạm mốc 229%, đẩy giá thuê lên tới 1.025 USD/đêm, giá phòng khách sạn cũng tăng vọt 61,6%.

Tuy nhiên, doanh thu "khổng lồ" từ lễ hội, sự kiện là "trái ngọt" của một chiến lược dài hạn. Bằng cách duy trì chuỗi sự kiện liên tục và kiến tạo hệ sinh thái khép kín, nhiều điểm đến đã thành công trong việc tạo ra hiệu ứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ), kích thích khách tới và chi tiêu mạnh mẽ. Hệ quả tất yếu là giá trị thương mại và hiệu suất khai thác của BĐS trong khu vực luôn neo cao.

Show diễn "Symphony of the Sea" kết hợp thể thao mạo hiểm và pháo hoa thu hút đông đảo du khách

Điển hình như tại Phú Quốc, show diễn "Symphony of the Sea" (Bản giao hưởng đại dương) diễn ra hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn đã chứng minh sức hút tự thân mạnh mẽ qua sự kết hợp của thể thao mạo hiểm Jetski, Flyboard cùng pháo hoa rực rỡ. Đây chính là đích đến của mô hình du lịch trải nghiệm bền vững: biến lễ hội và nghệ thuật thành thói quen thưởng thức hàng ngày của du khách, từ đó tạo nên lực hút tự nhiên giúp kéo dòng người đổ về.

Cửa còn mở cho Nha Trang?

Nhìn từ sức nóng của Mega Booming - Charmora City và loạt sự kiện sắp tới có thể thấy, Nha Trang hoàn toàn đủ lực để vươn mình thành "hub" du lịch sự kiện hàng đầu khu vực. Cơ hội này càng thêm chắc chắn khi có sự hiện diện của Sun Group – "ông lớn" đứng sau những "cỗ máy" hút khách như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng hay các show diễn nghệ thuật triệu USD tại Phú Quốc. Chính những sự kiện này từng góp phần đưa Phú Quốc lên danh vị Top hòn đảo đẹp bậc nhất thế giới, với công suất lưu trú có thời điểm vượt cả Bali hay Phuket.

Sự xuất hiện của Sun Group mang đến kỳ vọng về tâm điểm giải trí mới tại Nha Trang

Nhận định về hướng đi phát triển Nha Trang thành điểm neo lễ hội mới, bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: "Việc đón nhận format du lịch âm nhạc quy mô như Mega Booming hoàn toàn nhất quán với tinh thần đổi mới tư duy phát triển du lịch của Chính phủ". Đây là minh chứng rõ nét cho sự ủng hộ tuyệt đối của địa phương đối với chiến lược phát triển kinh tế đêm và du lịch giải trí.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đã đón hơn 9,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tháng 5 tăng đột phá 75,06%. Đà tăng trưởng này đang viết tiếp kỷ lục 16,4 triệu lượt khách của năm 2025. Cộng hưởng cùng hạ tầng hàng không liên tục mở rộng và mạng lưới cao tốc hoàn thiện, mức chi tiêu bình quân của du khách đến với Nha Trang cũng ngày một tăng.

Mặc dù, cần nhìn nhận khu trung tâm ven biển Nha Trang đang rơi vào tình trạng quá tải mỗi sự kiện hay mùa cao điểm thì sự xuất hiện của các tập đoàn như Sun Group đang mang đến kỳ vọng về việc mở ra "tâm điểm giải trí" mới cho du khách và người dân.

"Át chủ bài" Charmora City

Tiếp nối di sản thành công từ Đà Nẵng, Phú Quốc hay Quảng Ninh, Nha Trang sẽ là trạm dừng tiếp theo để Sun Group áp dụng "công thức lễ hội bất bại". Tại đô thị Charmora City – quần thể được ôm trọn bởi dòng Quán Trường và sông Tắc giữa trung tâm Nha Trang, Sun Group đã dành tới 116ha trong tổng số 227ha để kiến tạo "đảo giải trí" Festival Island, hoàn thiện hai trụ cột Live - Play trong mô hình Live - Play - Work.

Sun Group quy hoạch 116ha tại đô thị Charmora City để kiến tạo "đảo giải trí" Festival Island

Tương lai, trái tim giải trí này sẽ trở thành "Downtown không ngủ". Nơi âm nhạc ngân vang, sân khấu nước biểu tượng tại hồ trung tâm rộng 7,3ha ghi dấu những màn trình diễn đỉnh cao và những ánh đèn sẽ sáng rực suốt ngày đêm. Kinh tế đêm tại đây còn được kích hoạt bởi hệ sinh thái "all-in-festival đồ sộ" với: hồ trung tâm 7,3ha, quảng trường lễ hội, tuyến phố ẩm thực và chợ đêm VUIFest mở cửa 24/7. Đặc biệt, Festival Island còn là "sàn diễn" cho các show nghệ thuật đa phương tiện triệu USD, trình diễn Jetski, nhạc nước và cả những bản giao hưởng pháo hoa thắp sáng bầu trời.

Nhằm tối ưu sức hút từ chuỗi tiện ích chất lượng này, hai dòng sản phẩm chiến lược được chủ đầu tư "đo ni đóng giày" cho đảo lễ hội là hệ thống shophouse sầm uất dọc phố đi bộ và tổ hợp căn hộ dịch vụ The Fest cao cấp.

Tổ hợp căn hộ The Fest với pháp lý rõ ràng giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư kinh doanh lưu trú.

The Fest gồm ba tòa tháp kết nối đồng bộ đến hệ thống clubhouse sảnh lobby cao cấp, bể bơi và vườn dạo bộ tiêu chuẩn resort. Với 100% căn hộ thương mại dịch vụ mang tính pháp lý rõ ràng, The Fest giúp chủ sở hữu dễ dàng tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh lưu trú ngắn ngày như Airbnb hay kinh doanh homestay, đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng dài ngày của tệp khách du lịch quốc tế.

Dễ hình dung, khi các đêm nhạc vài vạn khán giả hoặc show diễn đa phương tiện lên nhạc, lớp lớp khách sẽ đổ về các quảng trường và tuyến phố trung tâm. Khi đó, các shophouse lập tức "chật kín" khách đến sử dụng dịch vụ F&B, mua sắm hay thư giãn, lưu trú. Trong khi đó, các căn hộ The Fest nắm giữ lợi thế tuyệt đối trong việc khai thác cho thuê ngắn hạn nhờ vị trí trung tâm, kèm đặc quyền chiêm ngưỡng pháo hoa "tràn màn hình" trực tiếp từ ban công.