Một trong những quỹ đất ven sông lớn hiếm hoi gần Thủ Thiêm bắt đầu chuyển động trở lại

Động thái này diễn ra khi khu Đông TP.HCM đang tăng tốc nhờ cú hích từ hạ tầng và quy hoạch đô thị, và thị trường bắt đầu chứng kiến sự trở lại của những dự án quy mô lớn sở hữu quỹ đất đã được tích lũy từ nhiều năm trước.



Khi những "dự án lớn ngủ quên" bắt đầu thức giấc

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản TP.HCM có hiện tượng đáng chú ý, thay vì công bố nhiều dự án hoàn toàn mới, nhiều doanh nghiệp lựa chọn tái khởi động những quỹ đất đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước.

Trong bối cảnh khu vực phía Đông đang đón thêm các cú hích hạ tầng, từ việc hoàn thiện nút giao An Phú, đẩy nhanh tiến độ các tuyến vành đai, cao tốc kết nối vùng cho đến thông tin về tuyến Metro kết nối khu Đông với sân bay Long Thành trong tương lai, toàn bộ khu vực từ Thủ Thiêm đến Nam Rạch Chiếc đang phát triển mạnh mẽ.

Đây là thời điểm các chủ đầu tư nhìn thấy cơ hội khai thác giá trị từ quỹ đất. Palm City là một dự án đáng chú ý trong bức tranh đó với vị trí nằm tại phường Bình Trưng (Quận 2 cũ), dự án sở hữu quy mô 30,2ha liền kề Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm và Trung tâm Thể thao Nam Rạch Chiếc.

Palm City là một dự án đáng chú ý nằm tại phường Bình Trưng.

Trong nhiều năm qua, một số phân khu như Palm Residence, Palm Heights cùng hệ thống trường học, công viên và một phần hạ tầng nội khu đã hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu. và phần lớn quỹ đất phát triển còn lại của dự án vẫn chưa được khai thác đồng bộ.

Việc Hướng Việt Properties chính thức khởi động Palm City và khởi công phân khu cao tầng mới Palm River cho thấy dự án bước sang một giai đoạn phát triển mới thay vì chỉ dừng lại ở các phân khu riêng lẻ như trước đây.

Palm River - tín hiệu cho thấy Palm City thực sự quay lại

Trong bối cảnh không ít dự án công bố kế hoạch nhưng chưa thể triển khai thực tế, việc Palm River khởi công ngay trong tháng 6 được xem là tín hiệu quan trọng đối với dự án.

Palm River là phân khu đầu tiên được triển khai trong giai đoạn phát triển mới của Palm City. Khi một phân khu được đưa vào thi công, điều đó đồng nghĩa hệ thống quy hoạch, vận hành và chiến lược phát triển tổng thể đang được kích hoạt trở lại.

Dự án nằm ngay trung tâm Nam Rạch Chiếc, khu vực được xem là điểm giao giữa Thủ Thiêm, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các trục kết nối về sân bay Long Thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, khu vực còn hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích đã hình thành gồm các trường học, bệnh viện và các trung tâm dịch vụ quy mô lớn của TP.HCM.

Kiến tạo chuẩn sống ven sông giữa trung tâm đô thị

Điểm khác biệt mà Hướng Việt Properties đang theo đuổi là định vị Palm City theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố chú trọng trải nghiệm sống, nơi cư dân có thể tận hưởng không gian gần gũi thiên nhiên.

Trong đó, Palm River sở hữu vị trí ven sông hiếm hoi tại Nam Rạch Chiếc. Trên thiết kế, dự án khai thác hình ảnh lá cọ và dòng chảy của nước như nguồn cảm hứng chủ đạo, đưa thiên nhiên trở thành một phần của không gian sống. Các tòa nhà được nghiên cứu để tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn hướng sông và mảng xanh nội khu.

Palm River là phân khu đầu tiên được triển khai trong giai đoạn phát triển mới của Palm City.

Thực tế, không nhiều dự án tại TP.HCM còn sở hữu đồng thời quỹ đất quy mô lớn, vị trí kết nối thuận tiện và điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển theo định hướng này. Đây cũng là lý do các khu đô thị ven sông ngày càng được quan tâm khi người mua nhà không chỉ tìm kiếm nơi an cư mà còn hướng đến chất lượng sống lâu dài.

Việc phát triển Palm River cho thấy Hướng Việt Properties đang lựa chọn cách tiếp cận khác biệt trong giai đoạn mới của Palm City là tập trung vào việc kiến tạo môi trường sống, phát triển hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh và khai thác các giá trị tự nhiên sẵn có của khu đất.

Và trong bối cảnh khu Đông TP.HCM bước vào chu kỳ phát triển mới, câu hỏi thị trường đặt ra không phải là Palm City có được triển khai hay không, mà là dự án sẽ định hình diện mạo mới cho khu vực Nam Rạch Chiến như thế nào trong những năm tới.