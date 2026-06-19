Beacon Tower: Thức giấc cùng bình minh, ngắm pháo hoa bên bờ đại dương

Bản hòa ca của biển xanh và phố thị

Di sản Tao Phùng - ngọn hải đăng cổ nhất xứ Đông Dương, biểu tượng của một thời kỳ hưng thịnh của vùng thương cảng xưa - chính là nguồn cảm hứng để các kiến trúc sư Aedas và Sun Group kiến tạo tổ hợp căn hộ cao tầng Beacon Tower thuộc đại đô thị biển Blanca City. Mỗi không gian sống đều được gọt giũa khéo léo để trở thành "đài quan sát" lưng chừng trời, cùng góc nhìn 360 độ ngoạn mục.

Chìa khóa tạo nên trải nghiệm "Dual-view" khác biệt chính là vị trí đắc địa của các tòa tháp, biến mỗi không gian sống thành lăng kính hai chiều ôm trọn cả biển xanh và tâm điểm giải trí sôi động. Phóng tầm mắt về một hướng, gia chủ sẽ thu trọn vẻ hùng vĩ của biển Bãi Sau, tô điểm cho nhịp sống hiện đại là sự hiện diện của Sun World Vung Tau, trung tâm thương mại mặt biển sôi động,... Ở hướng ngược lại, khung cảnh tráng lệ của biển Bãi Trước và phố thị Vũng Tàu rực rỡ hiện ra.

Cộng hưởng cùng cao độ trần lên tới 3,5m, giải pháp kiến trúc mở ra một không gian sống khoáng đạt, mỗi căn hộ đều đón trọn luồng gió biển tươi mát và ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Đại diện đơn vị kiến trúc AEDAS cho biết: "Chúng tôi kiến tạo các tòa tháp với mục tiêu tối đa hóa tầm nhìn và nguồn sáng tự nhiên, giảm thiểu bức xạ nhiệt thông qua việc tối ưu hóa mặt đứng, thiết kế ban công giật cấp và các giải pháp bao che hiệu năng cao, đặc biệt thích ứng với khí hậu nhiệt đới của Vũng Tàu".

Sự tinh tế trong thiết kế đã giúp tổ hợp Beacon Tower thiết lập chuẩn sống wellness đích thực, biến mỗi căn hộ thành "ốc đảo an cư" trong lành, ngập tràn năng lượng sống.

Đặc quyền không gian sống còn được nâng lên một tầm cao mới qua bộ sưu tập giới hạn các căn duplex "giữa tầng không". Với phòng khách thông tầng kết hợp hệ kính tràn nguyên khối, mọi giới hạn không gian dường như tan biến, nhường chỗ cho một tầm nhìn vô cực quyện hòa cùng biển trời bao la.

Đánh giá về hiệu ứng thị giác ngoạn mục tại căn hộ duplex, đại diện AEDAS chia sẻ: "Giống như tầm quét xoay vòng của ngọn hải đăng, mỗi căn duplex đều thu trọn nhiều góc nhìn ra đại dương, đường chân trời và cảnh quan xung quanh, tạo ra trải nghiệm thị giác luôn thay đổi suốt cả ngày và đêm."

Tầm nhìn kép bảo chứng lợi nhuận và đà tăng giá

Trên bình diện toàn cầu, BĐS ven biển luôn duy trì sức hút. Dữ liệu từ báo cáo Global Waterfront Report của Knight Frank cho thấy, tài sản hướng thủy có giá bán bình quân cao hơn 40%. Phân khúc căn hộ mặt biển ghi nhận mức chênh lệch lên đến 58,5% so với các sản phẩm tương đương nhờ nguồn cung khan hiếm.

Không gian căn hộ mẫu Beacon. Ảnh: Đạt Nguyễn

Xu hướng này được thể hiện rõ qua các thị trường quốc tế. Công quốc Monaco bên bờ Địa Trung Hải là thị trường nhà ở đắt đỏ bậc nhất khi 1 triệu USD chỉ tương đương với khoảng 16m2 không gian sống. Tương tự, tại thành phố Gold Coast (Úc), lợi thế kế cận vịnh biển đã giúp thị trường nhà đất liên tục ghi nhận các bước nhảy vọt, ngay cả khi đối mặt với tác động của đại dịch.

Nếu tầm nhìn hướng biển xác lập giá trị tài sản, thì vị trí cận kề các tổ hợp giải trí chính là bảo chứng cho hiệu suất khai thác sinh lời. Theo báo cáo TEA/AECOM Theme Index, sự xuất hiện của các công viên chủ đề đã giúp các sản phẩm bất động sản tại Sentosa (Singapore) duy trì tỷ lệ lấp đầy cao hơn 25% và giá thuê chênh 30% so với các khu vực khác.

Sun World Vung Tau sôi động cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Đạt Nguyễn

Chiếu theo lăng kính này, tổ hợp các căn hộ Beacon Tower đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối khi vừa sở hữu tầm nhìn lại kề cận biển xanh và hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích toàn diện của đại đô thị Blanca City, trong đó nổi bật nhất là công viên nước Sun World Vung Tau quy mô 15ha, đang là "cỗ máy" hút khách mới của Vũng Tàu. Không chỉ sôi động vào ban ngày, tổ hợp này còn phát huy khả năng vận hành xuyên suốt đến đêm với chuỗi hoạt động giải trí, lễ hội. Những bữa tiệc âm nhạc, không gian ẩm thực náo nhiệt cùng các màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Vũng Tàu thu hút hàng nghìn người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần.

Sức hút của Beacon Tower còn đến từ mạng lưới 7 công viên chủ đề khác đan xen không gian sinh thái, cùng đặc quyền bãi biển riêng quy tụ Beach Club thời thượng và Wedding Lawn. Hệ sinh thái Blanca City còn tích hợp trường học, dịch vụ y tế, Marriot Hotel và trung tâm thương mại mặt biển quy mô. Đây chính là đòn bẩy chiến lược, góp phần duy trì lưu lượng khách dồi dào và ổn định suốt 365 ngày trong năm.

Nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào hệ sinh thái Sun Group. Ảnh: Đạt Nguyễn

Với kinh nghiệm đầu tư căn hộ Sun Grand City Hillside Residence thuộc hệ sinh thái Thị trấn Hoàng hôn, Phú Quốc, chị Phạm Thị Huyền (TPHCM), chia sẻ: "Ở Nam đảo Phú Quốc, các căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp luôn chiếm ưu thế trên thị trường, và nhờ hệ sinh thái giải trí, lễ hội và du lịch vận hành quanh năm nên việc cho thuê rất thuận lợi. Khi tìm hiểu Beacon Tower, tôi nhìn thấy nhiều điểm tương đồng, tôi cũng tin tưởng vào khả năng phát triển điểm đến của Sun Group như cách họ đã và đang thành công tại Phú Quốc."

Bên cạnh dòng khách du lịch, Vũng Tàu hứa hẹn sẽ "hóa rồng" và trở thành trung tâm biển - dịch vụ - logistics hàng đầu Đông Nam Bộ. Lúc này, sự dịch chuyển của giới chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao sẽ tạo ra nguồn cầu khổng lồ cho các cơ sở lưu trú cao cấp. Việc sở hữu căn hộ có pháp lý lâu dài tại phân khu Beacon Tower chính là nắm chắc trong tay một "cỗ máy sinh lời" ưu việt với dư địa tăng giá đáng kỳ vọng trong tương lai.