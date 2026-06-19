Tiện ích về đích, cộng đồng thành hình, nhà phố Vinhomes Golden City hút khách an cư và nhà đầu tư dài hạn

Tại đây, dòng sản phẩm nhà phố đa năng sở hữu 3 mặt thoáng đang thu hút nhiều khách hàng nhờ giá trị kép, vừa nâng tầm chất lượng sống, vừa là tài sản tích lũy dài hạn.

Chuỗi sự kiện, lễ hội thổi bùng sức sống tại Vinhomes Golden City

Chỉ hơn một tháng sau khi đi vào hoạt động, Công viên Central Forest rộng 5ha tại Vinhomes Golden City đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Hải Phòng vào mỗi dịp cuối tuần.

Nếu trước đây cư dân tương lai chỉ hình dung cuộc sống qua những bản phối cảnh, thì giờ đây họ đã có thể trực tiếp cảm nhận nhịp sống đang hiện hữu từng ngày tại đại đô thị 240ha đang thần tốc thành hình tại Nam Hải Phòng.

Ông Hoàng Xuân Tín (69 tuổi), chủ sở hữu căn liền kề tại khu Thiên Hà chia sẻ:"Tôi mong đợi ngày dọn về nhà mới để mỗi sáng có thể đi bộ, tận hưởng không gian xanh, mặt nước rộng tới 41 ha. Đây là môi trường lý tưởng để các cháu của tôi thỏa sức vui chơi, an tâm khám phá chuỗi 164 tiện ích nội khu ngay thềm nhà".

Vinhomes Golden City sở hữu hàng trăm hạng mục tiện ích hiện đại phục vụ cư dân

Sau Central Forest, bể bơi bốn mùa với đầy đủ tiện nghi cao cấp dự kiến sẽ khai trương ngay trong tháng 6. Đây là hạng mục được nhiều cư dân tương lai như bà Trần Thị Lan ngóng chờ. Theo bà, hạng mục này sẽ phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe và thư giãn cho cả gia đình mỗi ngày, trong mọi điều kiện thời tiết.

"Hàng xóm sắp tới của tôi có người là chủ doanh nghiệp, có người làm trong lĩnh vực logistics hoặc quản lý tại các khu công nghiệp. Dù chưa nhận nhà nhưng mọi người đã làm quen, chia sẻ về cuộc sống và kế hoạch khi chuyển về đây sinh sống. Một cộng đồng dân trí cao, đề cao giáo dục, thể thao như thế này là giá trị lớn nhất cho tương lai con trẻ và gia đình", bà Trần Thị Lan chia sẻ.

Chuỗi tiện ích liên tiếp hoàn thiện cùng cột mốc bàn giao khu Thiên Hà vào tháng 9 tới đang đẩy nhanh tiến độ đi vào vận hành của Vinhomes Golden City. Dự án đang dần hình thành một đô thị sôi động, không chỉ cung cấp không gian nhà ở hiện đại mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, kết nối và xác lập chuẩn sống mới tại khu vực.

Bà Trần Thị Lan (ngoài cùng bên phải) trong chuyến trải nghiệm tiện ích nội khu cùng con cháu trước ngày nhận bàn giao nhà

Nhà phố 3 mặt thoáng - Tài sản đa công năng tại tâm điểm mới Nam Hải Phòng

Tại Vinhomes Golden City, dòng sản phẩm nhà phố rất được lòng khách hàng nhờ thiết kế linh hoạt giúp tối ưu hóa công năng sử dụng. Cấu trúc này cho phép gia chủ kết hợp hài hòa giữa không gian sinh hoạt biệt lập của gia đình và hoạt động thương mại sinh lời tại chỗ.

Nhà phố Vinhomes Golden City sở hữu thiết kế đa công năng phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng

Điểm nổi bật đầu tiên nằm ở thiết kế 3 mặt thoáng. Mỗi căn đều được tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên, mang đến không gian sống thoáng đãng, riêng tư và dễ chịu cho nhiều thế hệ cùng sinh hoạt.

Chị Trang, một khách hàng đã lựa chọn nhà phố Vinhomes Golden City cho biết đang lên kế hoạch biến căn nhà thành một "Boutique Wellness House" - mô hình chăm sóc sức khỏe và phong cách sống cao cấp dành cho cộng đồng cư dân.

"Tôi phân bổ không gian theo trục dọc để tối ưu hóa công năng. Tầng một là mô hình wellness café, chuyên phục vụ trà thảo mộc, nước ép. Tầng hai được thiết kế thành khu chăm sóc da, trị liệu cao cấp. Tầng ba dành trọn cho phòng tập pilates. Còn không gian sinh hoạt của gia đình được bố trí ở tầng trên cùng để đảm bảo sự riêng tư", chị Trang hào hứng chia sẻ.

Chị Trang cùng con trai tham gia sự kiện tại Vinhomes Golden City

Hiện, Vinhomes đang mang tới nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng dễ dàng sở hữu dòng nhà phố đa năng tại Vinhomes Golden City. Nổi bật là chính sách "khóa trần" lãi suất 0-6%/năm trong suốt 5 năm (áp dụng đến 20/7/2026). Khách hàng chỉ cần chuẩn bị vốn ban đầu từ 1,3 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị căn. Trong suốt nửa thập kỷ, người mua hoàn toàn không phải đối mặt với rủi ro lãi suất biến động.

Khách hàng có sẵn dòng tiền có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng để dùng cho hoàn thiện nội thất nhờ ưu đãi chiết khấu tới 9% khi thanh toán sớm.

Sức hấp dẫn của dự án còn gia tăng thông qua chương trình "Đón sóng Đất Cảng - Kết nối phồn vinh", dành riêng cho 200 khách hàng đầu tiên có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại Hải Phòng và Hải Dương cũ. Mức ưu đãi thêm 3% này cũng giúp người mua tiết kiệm ngay hàng trăm triệu đồng.

Nằm tại tâm điểm phát triển mới của thành phố Cảng, dòng nhà phố đa năng 3 mặt thoáng tại Vinhomes Golden City không chỉ giải quyết nhu cầu an cư với chất lượng sống vượt xa căn hộ chung cư và nhà phố truyền thống. Đây còn là tài sản sinh dòng tiền bền vững và có tiềm năng tăng trưởng giá trị dài hạn nhờ lực đẩy từ hạ tầng, công nghiệp phía Nam Hải Phòng.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà

Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý. Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt từ 50% tới 80% giá trị căn, tùy giá trị sản phẩm.

Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.