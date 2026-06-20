Ít ai biết, Cần Giờ từng là vùng rừng ngập mặn bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, với khoảng 57% diện tích rừng bị hủy hoại bởi chất độc hóa học. Sau nhiều thập kỷ nỗ lực phục hồi, khu rừng đã trở thành một trong những mô hình phục hồi rừng ngập mặn tiêu biểu trên thế giới, sở hữu hệ sinh thái đặc sắc hiếm có.