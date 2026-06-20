Toàn cảnh khu rừng rộng bằng 1/3 nội đô TP.HCM, ôm trọn siêu đô thị 10 tỷ USD của ông Phạm Nhật Vượng
“Vành đai xanh” đặc biệt vừa bảo vệ TP.HCM trước xói lở, nước biển dâng và biến đổi khí hậu, vừa bao bọc không gian phát triển mới nơi siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise đang hình thành.
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