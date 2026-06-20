Diễn biến mới tại siêu dự án sân golf gần 40.000 tỷ đồng ở Hưng Yên sau hơn 1 năm khởi công

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: Lễ Lễ).

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất (lần 2) tại xã Châu Ninh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên để triển khai dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Theo quyết định, doanh nghiệp được giao và cho thuê khoảng 80,6 ha đất để thực hiện dự án. Diện tích này bao gồm đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, đất hạ tầng kỹ thuật, đất làm bãi đỗ xe và làm đường. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định giao đất, cho thuê đất đến ngày 15/5/2075.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Cùng với đó là phối hợp với các sở, ngành để thực hiện nghĩa vụ tài chính, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Đồng thời, chủ đầu tư phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí và diện tích được giao, triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Hạng mục sân golf tại dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha (nguồn ảnh: Lễ Lễ).

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu được khởi công vào tháng 5/2025, do Trump Organization - tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Hưng Yên - thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) hợp tác triển khai.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 39.700 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,5 tỷ USD), trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 4.000 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng và triển khai dự án khoảng 35.700 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 4 tiểu khu gồm: khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp với quy mô dân số khoảng 3.500 người; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái quy mô khoảng 1.800 người; khu đô thị thương mại dịch vụ quy mô khoảng 29.700 người; cùng khu cây xanh và công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn có 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội.

Đây được đánh giá là dự án có quy mô quốc tế, được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Hưng Yên nói riêng cũng như khu vực nói chung.

Những năm gần đây, Hưng Yên đang nổi lên như một trong những điểm sáng mới của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ lợi thế vị trí giáp ranh Hà Nội, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ và làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Chỉ trong thời gian ngắn, địa phương này đã thu hút hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản như Ecopark với khu đô thị Ecopark, Vingroup với các dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Ocean Park 3, hay Sunshine Group với dự án Sunshine Legend City...

Bên cạnh các đại đô thị, khu vực này cũng đang được đầu tư nhiều công trình, dự án quy mô lớn. Đáng chú ý là dự án Sân vận động PVF với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Sân vận động Hùng Vương tại Hà Nội.



