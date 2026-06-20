Hủy bản án 11 năm tù với cựu Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Chiều 19/6, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên án vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP.Bạc Liêu, với bị cáo Dương Tấn Thiện (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ TP.Bạc Liêu) và Lê Hoàng Nhạc (cựu nhân viên). Phiên tòa phúc thẩm được mở từ chiều 12/6, sau đó HĐXX quyết định nghị án kéo dài 1 tuần.

Bị cáo Dương Tấn Thiện và Lê Hoàng Nhạc tại phiên toà phúc thẩm.

Sau khi nghiên cứu toàn diện hồ sơ vụ án và tiến hành tranh tụng, HĐXX phúc thẩm nhận định, quá trình điều tra, xét xử ở cấp sơ thẩm còn nhiều điểm chưa rõ ràng, mâu thuẫn chứng cứ và thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể tự mình bổ sung, làm rõ.

Do vậy, HĐXX phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo và người liên quan, hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND khu vực 6 – Cà Mau; trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND khu vực 6 để điều tra lại.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm, các bị cáo Dương Tấn Thiện và Lê Hoàng Nhạc bị tuyên phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Thiện 11 năm tù và bị cáo Nhạc 10 năm tù. Sau đó, các bị cáo kháng cáo kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, trong quá trình xử lý hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thủy sản sang đất ở đô thị với thửa số 113 và 114, tại phường 2, TP. Bạc Liêu, các bị cáo đã có hành vi làm trái công vụ.

Dù hồ sơ thể hiện các thửa đất này tiếp giáp với thửa 115 vốn nằm mặt tiền đường quy hoạch và cùng một chủ sử dụng, bị cáo Thiện vẫn chỉ đạo bị cáo Nhạc lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đất đai với vị trí là "đất ở tối thiểu". Sai sót này dẫn đến việc Chi cục Thuế áp mức giá 320.000 đồng/m² thay vì đơn giá quy định, gây thiệt hại, thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng.