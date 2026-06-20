Đắk Lắk nói về việc quy hoạch 16 sân golf

Tại cuộc họp báo chiều 19/6, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin về Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng phát triển khoảng 16 sân golf trên địa bàn, trải đều ở cả khu vực phía Đông và phía Tây, gắn với chiến lược phát triển du lịch cao cấp và thu hút đầu tư chiến lược.

Ông Lê Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk - cho biết trong lần điều chỉnh quy hoạch này, tỉnh xác định phát triển hệ thống sân golf không chỉ là hạ tầng thể thao mà là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp. Theo đó, khu vực phía Đông được quy hoạch khoảng 4 sân golf.

Đáng chú ý, vùng cao nguyên Vân Hòa được dự phòng quỹ đất để phát triển thêm từ 5-7 sân golf trong tương lai, đồng thời định hướng hình thành học viện golf. Bởi từ cao nguyên Vân Hòa đến vùng biển Tuy An chỉ mất khoảng 40 phút di chuyển, nhưng khí hậu và cảnh quan thay đổi rõ nét, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa không gian cao nguyên mát lành và biển cả.

Ông Lê Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk - thông tin về quy hoạch sân golf.

Ở phía Tây, quy hoạch xác định 5 dự án sân golf tại các vị trí gồm hồ Ea Kao, hồ Ea Nhái, khu vực Buôn Đôn (xã Ea Wer), Buôn Đôn 2 (xã Buôn Đôn) và Ea Cuôr Kăp. Đây đều là những khu vực có lợi thế về mặt cảnh quan tự nhiên, gắn với hồ nước, rừng và không gian sinh thái đặc trưng của Tây Nguyên.

Lý giải việc đưa hàng loạt sân golf vào quy hoạch, ông Lê Hùng cho hay: Sân golf không chỉ là công trình thể thao mà còn là hạ tầng du lịch cao cấp, góp phần thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và sử dụng nhiều dịch vụ đi kèm. Giá trị của sân golf không nằm ở số lượng người chơi mà ở khả năng tạo động lực cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch phát triển, từ lưu trú, ẩm thực, nghỉ dưỡng đến mua sắm và tham quan.

Ông Lê Hùng cho rằng, du lịch golf có ưu thế hoạt động quanh năm, ít phụ thuộc vào tính mùa vụ, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong thu hút hội nghị, sự kiện và khách quốc tế. Bên cạnh đó, các dự án sân golf còn thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ, tạo việc làm và mở rộng không gian đô thị.

Riêng đối với Đắk Lắk, ông Lê Hùng nhận định địa phương đang sở hữu lợi thế đặc biệt khi có cả không gian cao nguyên và không gian ven biển. Việc phát triển các sân golf tại Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Buôn Đôn, Tuy Hòa, Sông Cầu và Đông Hòa sẽ góp phần hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc kết hợp giữa gôn cao nguyên, gôn ven biển, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa và du lịch hội nghị. Đây được xem là lợi thế khác biệt mà không nhiều địa phương trong cả nước có được.

Hồ Ea Kao, một trong những vị trí được quy hoạch sân golf.

Ở góc độ thu hút đầu tư, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết, tỉnh kỳ vọng trong năm 2026 có thể khởi công từ 1-2 dự án sân golf đầu tiên trên địa bàn. Việc sớm hiện thực hóa các dự án sân golf được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, dịch vụ và đô thị của Đắk Lắk, đồng thời nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ thu hút đầu tư khu vực Tây Nguyên.