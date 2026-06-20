Cảng biển, sân bay mở cửa ra thế giới…Hải Phòng đón loạt đại gia bất động sản gia nhập “cuộc đua”

Hải Phòng không phải địa phương duy nhất có lợi thế biển, cũng không phải nơi duy nhất phát triển công nghiệp nhưng trong hơn 1 thập kỷ qua, Hải Phòng nổi lên như một trong những cực tăng trưởng năng động nhất cả nước nhờ biến lợi thế địa lý thành lợi thế hạ tầng, rồi từ hạ tầng chuyển hóa thành năng lực sản xuất, xuất khẩu và thu hút đầu tư.

Hải Phòng đã tạo ra một cấu trúc phát triển rất rõ, lấy cảng biển và logistics làm cửa ngõ, lấy giao thông liên vùng làm hành lang kết nối, lấy khu công nghiệp và khu kinh tế làm không gian sản xuất, lấy cải cách điều hành làm “hạ tầng mềm” để thu hút doanh nghiệp. Trong cấu trúc đó, hạ tầng không còn là phần đi sau phục vụ tăng trưởng, mà trở thành điều kiện mở đường cho tăng trưởng.

Kết quả, năm 2025, sau hợp nhất với Hải Dương, GRDP của thành phố tăng 11,81%, đứng đầu các thành phố trực thuộc Trung ương và là năm thứ 11 liên tiếp thành phố duy trì tăng trưởng hai con số. Quy mô GRDP tăng mạnh từng năm. Năm 2025 đạt 734.420 tỷ đồng, tương đương khoảng 29,3 tỷ USD, gấp gần 2,7 lần so với năm 2020, gấp gần 5,6 lần so với năm 2015.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 197.810 tỷ đồng, gấp 2,35 lần so với năm 2020, khoảng 3,4 lần so với năm 2015. Những con số này cho thấy Hải Phòng không chỉ tăng nhanh trong ngắn hạn, mà đã hình thành một nền tảng tăng trưởng có “sức kéo” dài hạn.

Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế cùng sự mở rộng của các khu công nghiệp và khu kinh tế không chỉ mang lại nguồn vốn đầu tư mà còn kéo theo sự gia tăng của lực lượng lao động quốc tế gồm các chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao và nhân sự chất lượng cao đến làm việc và sinh sống lâu dài tại Hải Phòng. Điều này đã thúc đẩy thị trường BĐS nơi đây phát triển mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây.

Nắm bắt xu thế chuyển dịch này, các nhà phát triển bất động sản lớn đã nhanh chóng hiện diện tại Hải Phòng với những dự án được đầu tư bài bản. Sự nhập cuộc nhiều "sếu đầu đàn" từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam như Vingroup, VSIP Hải Phòng, Sun Group, Geleximco, BRG, Văn Phú Invest, DOJILand…

Loạt dự án của các doanh nghiệp bất động sản đã hiện hữu tại đây có thể kể đến như dự án Vinhomes Dương Kinh, Vinhomes Royal Island của Vingroup; khu đô thị Hoàng Huy Green River của Hoàng Huy Group và Vlasta Thủy Nguyên của Văn Phú Invest với cùng quy mô 32,5 ha; Ruby Coastal City – khu đô thị nghỉ dưỡng hơn 350 ha của BRG Group...

Ông lớn công nghiệp Công ty TNHH VSIP Hải Phòng cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi gia nhập thị trường với khu đô thị thấp tầng Sol Garden. Trải dài trên quỹ đất gần 10 ha, Sol Garden quy hoạch 369 sản phẩm gồm biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố thương mại, nhà liền kề vườn và 3 ha cho cảnh quan xanh, chiếm khoảng 30% tổng diện tích.

Quan sát thực tế cho thấy, các doanh nghiệp bất động sản đang hướng về khu vực phía Bắc sông Cấm. Trọng điểm là khu vực Thủy Nguyên hiện sở hữu quỹ đất rộng lớn, đủ điều kiện để phát triển trung tâm hành chính mới của thành phố, đồng thời mở rộng các khu đô thị hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành một cực phát triển mới đối trọng với khu trung tâm hiện hữu.

Đánh giá về hướng phát triển của đô thị Hải Phòng, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, dịch vụ nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội cho biết trong khi đó, khu vực trung tâm cũ của Hải Phòng được hình thành từ khá lâu và đang đối mặt với những giới hạn nhất định về không gian phát triển cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu hạ tầng trong giai đoạn mới, việc dịch chuyển trung tâm hành chính và các chức năng đô thị sang phía Bắc sông Cấm là xu hướng phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài”,

Cũng theo bà Hằng, nếu được quy hoạch và đầu tư bài bản, Bắc sông Cấm hoàn toàn có thể trở thành một đô thị hiện đại tương tự nhiều mô hình thành công trên thế giới. Chúng ta có thể nhìn thấy những nét tương đồng với khu vực Marina Bay của Singapore hay các khu đô thị mới phát triển dọc hai bờ sông tại Thượng Hải.