TP.HCM rót hơn 70.000 tỷ đồng mở đường tới Tây Ninh, sân bay Long Thành

Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 1 tại nút giao Tân Kiên (TP.HCM). Ảnh: Anh Tú

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM diễn ra ngày 19/6, UBND TP.HCM đã trình nhiều tờ trình quan trọng liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam.

Chi hơn 23.600 tỷ đồng mở hai trục đường chiến lược kết nối Tây Ninh

Thay mặt UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày tờ trình đề nghị HĐND TP.HCM xem xét chủ trương giao UBND TP làm cơ quan chủ quản triển khai hai dự án giao thông liên vùng gồm đường Võ Văn Kiệt nối dài và Quốc lộ 50B.

Tổng mức đầu tư của hai dự án lên tới hơn 23.600 tỷ đồng.

Trong đó, dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài có chiều dài khoảng 15,1 km, kết nối nút giao Tân Kiên (xã Tân Nhựt, TP.HCM) với đường Hải Sơn - Tân Đô (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

Tuyến đường được đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 6 làn xe, tổng vốn khoảng 15.975 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó, dự án Quốc lộ 50B dài khoảng 10,6 km, kết nối đường Phạm Hùng với tuyến ĐT.827E tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Tuyến đường được xây dựng với quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 7.655 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Hướng tuyến Quốc lộ 50B theo quy hoạch. (Ảnh: Sở Xây dựng)

Theo UBND TP.HCM, hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa TP.HCM và Tây Ninh, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội về phía Tây, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu.

Gần 47.000 tỷ đồng làm cao tốc nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành

Bên cạnh các dự án kết nối phía Tây, UBND TP.HCM cũng trình HĐND TP.HCM chủ trương đầu tư dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 46.918 tỷ đồng.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc dài hơn 42 km, điểm đầu kết nối với Vành đai 4 TP.HCM và đường ĐT.991 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao với đường ĐT.994 tại xã Xuyên Mộc.

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị với 6 làn xe, tốc độ khai thác 100 km/h, đồng thời bố trí các tuyến đường song hành tại những khu vực đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển dân cư.

Dự án sử dụng khoảng 416 ha đất, dự kiến khởi công trước ngày 2/7 và hoàn thành vào năm 2029.

Khi đi vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu du lịch Hồ Tràm, Xuyên Mộc với sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các tuyến giao thông huyết mạch của vùng Đông Nam Bộ.

Theo UBND TP.HCM, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng mà còn tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho du lịch, logistics, bất động sản và quá trình mở rộng không gian đô thị phía Đông TP.HCM trong những năm tới.

Với tổng nguồn lực dự kiến hơn 70.500 tỷ đồng dành cho ba dự án trọng điểm, TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng quy mô lớn nhằm tăng khả năng kết nối vùng, khai thác hiệu quả sân bay Long Thành và mở ra các cực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam.