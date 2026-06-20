Gia đình trẻ chọn Nam Long II Central Lake để đầu tư cho nền tảng trưởng thành của con

Với nhiều gia đình trẻ, chọn nhà không chỉ là chọn một nơi để ở, mà là chọn môi trường đầu đời cho con. Bởi tuổi thơ của trẻ được hình thành từ những điều rất gần gũi mỗi ngày như con đường đến trường, khoảng sân vui chơi, hàng cây trước nhà, người hàng xóm thân quen và những khoảnh khắc gia đình cùng nhau lớn lên.

TIN MỚI Tại Nam Long II Central Lake, việc nuôi dưỡng con trẻ bắt đầu từ một nền tảng sống vững chắc với không gian trong lành, trường học gần nhà, sân chơi rộng thoáng, tiện ích vận động đa dạng và cộng đồng cư dân văn minh tại trung tâm mới của Cần Thơ.