Tổ hợp 6 toà tháp ven biển vừa được Sunshine Group ra mắt tại Vũng Tàu có gì đặc biệt?

Mới đây, dự án Sunshine Bay Retreat của Sunshine Group đã chính thức ra mắt bộ sưu tập "The Art of Living by The Ocean" - Nghệ thuật định vị độc bản với 06 tòa tháp - 06 tuyên ngôn sống - 06 định nghĩa về dấu ấn cá nhân dành cho cộng đồng cư dân. Trong đó, The Runway và The Monochrome là hai tòa tháp biểu tượng đầu tiên được giới thiệu - những không gian sống thông minh thế hệ mới, được phát triển dựa trên DNA "Nhà Sunshine", đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa chiều của thế hệ cư dân hiện đại.

The Runway và The Monochrome là 2 tòa tháp thuộc phân khu Sunshine Bay Eden

Vertical City of Hubs - mô hình đô thị tiện ích theo chiều thẳng đứng tiên phong xuất hiện bên biển TP.HCM

Tại phân khu Sunshine Bay Eden, mô hình này được cụ thể hóa thông qua hệ sinh thái All-in-One Living với 6 giá trị cốt lõi: Sống - Làm việc - Nghỉ dưỡng - Giải trí - Kết nối - Đầu tư.

Đầu tiên là giá trị sống: với hệ thống sản phẩm đa dạng từ căn hộ Studio, 1-3 phòng ngủ, và Sky Villa được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, đảm bảo sự riêng tư với mật độ thang máy chỉ gần 2 căn hộ/thang máy/tầng.

Nội thất hoàn thiện căn hộ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp hướng tới trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng.

Ở khía cạnh làm việc, mô hình Vertical City of Hubs đáp ứng xu hướng làm việc linh hoạt đang ngày càng phổ biến, được thúc đẩy bởi sự phát triển của nhóm chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng cư dân có nhu cầu kết hợp giữa công việc và phong cách sống.

Giá trị nghỉ dưỡng và giải trí của dự án được kiến tạo từ đô thị tiện ích "một bước chân, triệu trải nghiệm nghỉ dưỡng". Trong đó, hệ tiện ích nghỉ dưỡng mang đến một hành trình tái tạo năng lượng giữa không gian biển với: tổ hợp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp gồm hệ bể bơi liên hoàn, khu nước nóng, khoáng bùn; cùng với bãi biển, khu tắm nắng, chòi nghỉ, cầu đi bộ trên không, thác nước cảnh quan…mang đến trải nghiệm thư giãn chuẩn nghỉ dưỡng.

Đồng thời, hệ tiện ích giải trí biến Sunshine Bay Eden trở thành điểm đến sôi động 24/7 với tổ hợp mua sắm, ẩm thực, vui chơi, chăm sóc sức khỏe; quảng trường Lumina Square, trung tâm biểu diễn nghệ thuật; cùng Tổ hợp giải trí tầng mái đẳng cấp 5 sao với Sky Bar & Lounge, nhà hàng Rooftop, hồ bơi vô cực và không gian sự kiện cao cấp, mở ra chuỗi trải nghiệm đa tầng.

Eden SkyGarden - Tổ hợp giải trí tầng mái đẳng cấp 5 sao

Bên cạnh đó, dự án hướng tới việc hình thành giá trị kết nối, khi trở thành điểm giao thoa giữa cộng đồng cư dân hiện đại, khách du lịch, chuyên gia quốc tế và nhóm khách hàng sở hữu không gian sống bên biển TP.HCM. Đây là nền tảng quan trọng giúp các đô thị biển thế hệ mới không chỉ vận hành theo mùa vụ mà có khả năng duy trì sức sống quanh năm.

Sunshine Bay Retreat là dự án tiên phong ứng dụng công nghệ AI trong quản lý vận hành để giải bài toán sinh lời một cách thông minh cho chủ sở hữu.

Cuối cùng là giá trị đầu tư. Thực tế, nhu cầu lưu trú cao cấp tại Vũng Tàu đang ngày càng gia tăng khi lượng khách du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, trong khi nguồn cung cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao vẫn còn hạn chế. Sự mất cân đối giữa nhu cầu và nguồn cung được xem là động lực giúp các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực có dư địa khai thác tốt hơn, với mức tỷ suất kỳ vọng từ 8-12%/năm trong điều kiện vận hành thuận lợi.

Tọa độ đón đầu chu kỳ siêu đô thị biển tại TP.HCM

Không chỉ tạo dấu ấn với mô hình phát triển mới, Sunshine Bay Retreat còn sở hữu lợi thế từ vị trí chiến lược khi tiếp giáp trục đường Ba Tháng Hai, bên bờ biển Chí Linh - cực tăng trưởng mới trong định hướng phát triển không gian hướng biển của TP.HCM mở rộng.

Dự án đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM và cầu Cần Giờ trong tương lai. Những công trình này được kỳ vọng rút ngắn kết nối từ Vũng Tàu tới các trung tâm kinh tế lớn, với thời gian di chuyển khoảng 60 phút tới TP.HCM và 30 phút tới sân bay quốc tế Long Thành.

Vị trí chiến lược của Sunshine Bay Retreat

Xa hơn, Sunshine Bay Retreat còn nằm trong vùng giao thoa của ba động lực kinh tế lớn gồm cảng biển, logistics và hàng không. Sự phát triển của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, sân bay quốc tế Long Thành đang tạo nên một hệ sinh thái kinh tế mới cho khu vực phía Nam.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng, du lịch, công nghiệp và nhu cầu sống chất lượng cao đang mở ra một chu kỳ phát triển mới cho bất động sản biển TP.HCM. Trong bức tranh đó, Sunshine Bay Eden được xem là mảnh ghép mở đầu cho định hướng kiến tạo một đô thị tiện ích bên biển - nơi giá trị sống, trải nghiệm và đầu tư cùng hội tụ.