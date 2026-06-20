Trường liên cấp Anh quốc Cranleigh School đầu tiên của Việt Nam tại Ciputra đẹp như thế nào?

Sự kiện Cranleigh School chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Sunshine Group vào ngày 11/6 mới đây để thành lập trường liên cấp Cranleigh School Hanoi đang thu hút sự quan tâm của giới giáo dục Thủ đô. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự hiện diện của một biểu tượng giáo dục Anh Quốc với lịch sử hơn 160 năm tại Hà Nội, bên cạnh các cơ sở danh giá tại Surrey (Anh), Abu Dhabi và Trung Quốc.

Được thành lập từ năm 1865 tại Surrey, Cranleigh School từ lâu đã khẳng định vị thế vững chắc trong nhóm các thương hiệu giáo dục hàng đầu nước Anh, nơi nuôi dưỡng những thế hệ công dân ưu tú với tư duy học thuật xuất sắc, được phát triển toàn diện về nghệ thuật, thể thao cũng như các kỹ năng vượt trội khác. Hàng loạt cựu học sinh (Old Cranleighans) của Cranleigh đã tỏa sáng trên trường quốc tế: từ nghệ sĩ, nhà sản xuất phim Hollywood đến các vận động viên Olympic và lãnh đạo tương lai.

Cranleigh School và Sunshine Group chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác từ 11/6 vừa qua

Theo đại diện Cranleigh, cơ sở tại Việt Nam sẽ được phát triển theo định hướng kết hợp hài hòa giữa nền tảng học thuật truyền thống Anh Quốc và hệ thống hoạt động ngoại khóa phong phú trong một không gian hiện đại, hướng tới việc đào tạo một thế hệ trẻ toàn cầu, tự tin khai phóng tiềm năng riêng biệt và sẵn sàng hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế.

Ngôi trường được ví như cung điện Châu Âu đang được Sunshine xây dựng tại Ciputra có gì đặc biệt?

Với quy mô gần 5ha và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 100.000m², Cranleigh School Hanoi bao gồm 03 khối nhà cao từ 5-9 tầng và 1 tầng hầm được quy hoạch theo mô hình liên cấp quốc tế, cung cấp lộ trình giáo dục liền mạch từ Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở đến Trung học Phổ thông.

Điểm nhấn của công trình là thiết kế sang trọng với kiến trúc cổ điển châu Âu, phảng phất tinh thần của những học phủ danh tiếng thế giới như Cambridge hay Harvard. Không chỉ là một cơ sở giáo dục hiện đại, công trình còn được định hình như một biểu tượng kiến trúc, khơi gợi cảm hứng học tập, nghiên cứu và nuôi dưỡng tinh thần khai phóng cho các thế hệ học sinh.

Khối Mầm non được thiết kế hướng vào khoảng sân vườn trung tâm, tạo nên môi trường học tập gần gũi với thiên nhiên và giàu tính tương tác, với các khu vực như thư viện, phòng nghệ thuật, nhạc cụ, không gian đa năng, khu bếp và các khu vực hỗ trợ chuyên biệt, đáp ứng toàn diện nhu cầu học tập, vui chơi và phát triển thể chất cho trẻ trong những năm đầu đời.

Trong khi đó, khối Liên cấp gồm hai tổ hợp công trình đối xứng qua trường mầm non, được kết nối bằng các hành lang mở bao quanh các sân vườn nội khu, tích hợp thư viện, hội trường, phòng thực hành, phòng năng khiếu, không gian thể thao đa năng, bể bơi trong nhà … Thừa hưởng thế mạnh về nền tảng công nghệ của Sunshine Group, trường liên cấp sẽ được đầu tư trang bị hệ thống ứng dụng Smart School – Smart Living tân tiến bậc nhất Việt Nam.

Không chỉ mang chương trình giáo dục chuẩn Anh Quốc đến Việt Nam, Cranleigh School Hanoi còn hướng tới trở thành một trong những trường liên cấp tiên phong ứng dụng AI vào giảng dạy. Nhà trường dự kiến hợp tác với các đối tác toàn cầu để phát triển các chương trình đào tạo về AI, đồng thời khai thác lợi thế từ hệ sinh thái công nghệ của Sunshine Group.

Hiện công trình đang được đẩy mạnh thi công tại Khu đô thị Ciputra, trong đó một khối trường liên cấp đã hoàn thành kết cấu đến tầng 3. Tọa lạc tại lõi Tây Hồ Tây – khu vực đang được định hình là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô – Cranleigh School Hanoi hiện diện giữa hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện với các tổ hợp cao cấp như Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Sunshine Empire - Khu phức hợp lớn bậc nhất Thủ đô với trung tâm tài chính, trung tâm R&D AI hàng đầu khu vực.

Sự hiện diện của một cơ sở giáo dục chuẩn Anh quốc bên cạnh các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và những dự án đô thị đẳng cấp được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái phát triển tại Ciputra, đưa khu vực này trở thành điểm hội tụ của tri thức, nhân tài và dòng vốn chất lượng cao, qua đó góp phần củng cố vị thế của Tây Hồ Tây như một cực tăng trưởng năng động bậc nhất của Hà Nội trong tương lai.