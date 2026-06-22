KPF mang truyền thuyết rồng vào Công viên Lễ hội tại Sun Elite City

Với "bộ sưu tập" các biểu tượng kiến trúc toàn cầu trải dài từ châu Á đến Bắc Mỹ, như Lotte World Tower (Hàn Quốc), Ping An Finance Center (Trung Quốc), One Vanderbilt và Hudson Yards (Mỹ), Kohn Pedersen Fox (KPF) đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị thiết kế nổi tiếng nhất thế giới, kiến tạo những công trình thế kỷ.

Đặc biệt, "gã khổng lồ" ngành kiến trúc này được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu về mô hình Public Realm - kiến tạo các không gian công cộng quy mô lớn trở thành những điểm đến hấp dẫn, với các chức năng và hoạt động thương mại đa dạng.

Mang theo "DNA" của những công trình đã định hình diện mạo các đô thị hàng đầu thế giới, KPF gặp gỡ khát vọng "Làm đẹp những vùng đất" của Sun Group để cùng viết tiếp câu chuyện mới tại Sun Elite City, Bãi Cháy với cuộc đại kiến thiết cảnh quan và trải nghiệm. Tâm điểm là Công viên Lễ hội.

Công viên Lễ hội: Dấu ấn văn hóa và kỳ quan

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên vịnh di sản và truyền thuyết "rồng sinh ngàn đảo", Công viên Lễ hội được KPF kiến tạo như một không gian kể chuyện bằng kiến trúc, cảnh quan, trải nghiệm.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của hơn 2.000 hòn đảo trên Vịnh Hạ Long được tái hiện thông qua nghệ thuật tổ chức không gian tinh tế, với những cụm cây xanh, mặt nước và công trình được sắp xếp có chủ đích. Điểm nhấn của công viên là dòng sông trung tâm uốn lượn như dáng rồng mềm mại, kết nối 6 "viên ngọc" tương ứng với 6 phân khu chức năng.

Hành trình khám phá bắt đầu tại Welcome Pearl, đây là điểm chạm đầu tiên để du khách cảm nhận bầu không khí và thiên nhiên trong lành của thành phố biển, ngắm hồ cảnh quan với giàn hoa đung đưa và tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có.

Sau đó, mạch trải nghiệm sẽ tiếp nối với Retail Pearl - nơi tái hiện một Hạ Long đầy sắc màu với những dãy phố mua sắm, khu ẩm thực và văn hóa địa phương đặc sắc; Splash Pearl - "viên ngọc" quy tụ các hoạt động vui chơi mặt nước như cầu trượt, nhà phao và khu hồ tương tác tạo nên không gian giải trí mát lành.

Đến với Jungle Pearl, du khách lại bước vào thế giới phiêu lưu đầy hứng khởi. Lấy cảm hứng từ những cánh rừng nhiệt đới, phân khu này là vùng đất của các trò chơi chủ đề hấp dẫn như tàu lượn siêu tốc, đường hầm sương mù… Với không gian được bao phủ bởi cây xanh, mặt nước, mỗi khúc cua đều mang đến cảm giác bất ngờ và phấn khích như đang đi vào một khu rừng bí ẩn.

Đối lập với sự sôi động ấy là Park Pearl, khoảng xanh thư giãn giữa lòng Công viên Lễ hội. Những thảm cỏ lớn, đường dạo dưới tán cây cùng bến thuyền nhỏ ven sông được thiết kế theo phong cách "green retreat", nơi cư dân và du khách có thể tìm lại sự cân bằng, tận hưởng kỳ nghỉ gần gũi với thiên nhiên.

Khép lại chuỗi trải nghiệm là Show Pearl - trái tim của toàn công viên. Quảng trường rộng lớn với cây cầu uốn lượn trên cao và sân khấu biểu diễn trên nước trở thành tâm điểm lễ hội, sự kiện và những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo. Khi đêm xuống, hệ thống nhạc nước và hiệu ứng ánh sáng biến nơi đây thành sân khấu ngoài trời rực rỡ, thắp lên bầu không khí sôi động về đêm cho toàn dự án.

Bầu không khí sôi động tại phân khu Show Pearl. Ảnh minh họa: Sun Property.

Từ những khoảnh khắc thư thái bên hồ, những đêm hội rực rỡ ánh sáng cho đến hành trình khám phá, mua sắm và vui chơi bất tận, 6 "viên ngọc" không chỉ tạo nên một Công viên Lễ hội đa trải nghiệm mà còn góp phần hiện thực hóa kỳ vọng kiến tạo một điểm đến vận hành 24/7 tại Sun Elite City.

Sun Festo Town - Trung tâm của "kinh đô lễ hội"

Nếu Công viên Lễ hội là sân khấu trung tâm của Sun Elite City, thì Sun Festo Town chính là "hàng ghế" đẹp nhất để thưởng thức trọn vẹn sân khấu ấy.

Nằm ngay kế cận công viên, phân khu này sở hữu một vị trí đặc biệt trong cấu trúc quy hoạch toàn đô thị. Từ những căn shophouse trên các tuyến phố thương mại đến ba tòa tháp cao tầng The Festo, mọi tầm nhìn đều hướng về những tâm điểm trải nghiệm của Sun Elite City. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể dõi theo dòng sông cảnh quan lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thiêng, ngắm quảng trường ngập tràn ánh sáng hay cảm nhận nhịp chuyển động của các lễ hội, sự kiện và hoạt động cộng đồng diễn ra mỗi ngày tại sân khấu mặt nước…

Sun Festo Town tọa lạc tại "ngã tư giao thương" của "kinh đô lễ hội" Sun Elite City. Ảnh minh họa: Sun Property.

Trong lịch sử phát triển đô thị, những bất động sản nằm cạnh các không gian cộng đồng biểu tượng thường là nơi "lưu giữ" sức sống của một thành phố. Hudson Yards tại New York là một ví dụ điển hình. Được phát triển xoay quanh các quảng trường, công viên và không gian trải nghiệm công cộng, khu đô thị này đã góp phần tái định nghĩa khu Tây Manhattan, đồng thời trở thành một trong những địa chỉ có giá trị bất động sản cao nhất thành phố. Năm 2025, giá giao dịch trung vị tại Hudson Yards đạt khoảng 5,36 triệu USD mỗi căn, dẫn đầu thị trường năm thứ sáu liên tiếp. Và "điểm gặp gỡ" giữa Hudson Yards và Sun Elite City nằm ở chính tư duy kiến tạo điểm đến của KPF và Sun Group.

Tại Sun Festo Town, nền tảng quy hoạch mang dấu ấn quốc tế của KPF được tiếp sức bởi khả năng vận hành điểm đến của Sun Group. Bao quanh phân khu là hệ sinh thái du lịch đã hiện hữu của Bãi Cháy với bãi biển, chợ đêm VUI-Fest, Ngọn Hải Đăng, Nhà hàng bia Sun Bavaria cùng chuỗi chương trình nghệ thuật, sự kiện bên biển thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Đặc biệt, với tổ hợp cao tầng khoáng nóng onsen Sun Festo Town lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh, du khách sẽ có thêm lý do để đến Bãi Cháy suốt bốn mùa.

Show diễn pháo hoa đẳng cấp thường xuyên diễn ra tại khu vực ngọn hải đăng. Ảnh: Ánh Dương.

"Khi các hoạt động vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe diễn ra quanh năm, Sun Festo Town không chỉ là nơi để ở hay khai thác lưu trú, mà còn trở thành một phần của nhịp sống sôi động đang được hình thành tại trung tâm mới của Bãi Cháy", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.