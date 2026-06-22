Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản

Bên vịnh Hạ Long, tòa tháp biểu tượng Aria Bay được BIM Land kiến tạo như một dấu ấn kiêu hãnh tại vị trí ‘Front Row’ - hàng ghế đầu trực vịnh hiếm có, nơi cư dân có thể đón trọn tầm nhìn panorama vịnh - hồ - phố và tận hưởng hệ sinh thái sống nối dài từ tiện ích nội khu đa tầng đến những điểm chạm giàu cá tính tại ‘quận thời thượng’ Marina Bayfront District. Nhưng nếu vị trí và chuẩn mực nghỉ dưỡng tạo nên lợi thế khởi đầu, thì phong cách sống đặc quyền mới là yếu tố làm nên sức hút khác biệt cho Aria Bay trong lựa chọn của cộng đồng ưu tú.

Đó cũng là lý do BIM Land đồng hành cùng đối tác chiến lược Sailing Club Leisure Group nhằm nâng tầm chất sống "Front Row Life" tại tổ hợp Marina Bayfront District và đặc biệt là tòa tháp Aria Bay. Sở hữu hơn 30 năm kinh nghiệm kiến tạo những hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí giàu bản sắc, Sailing Club không chỉ đóng vai trò một thương hiệu vận hành quốc tế, mà còn mang tới dấu ấn riêng qua triết lý dịch vụ phóng khoáng, lôi cuốn và giàu cảm xúc.

Ngày 10/12/2025, BIM Land ký kết hợp tác chiến lược cùng Sailing Club Leisure Group, hướng tới tầm nhìn kiến tạo những hệ sinh thái du lịch – giải trí tích hợp đạt chuẩn quốc tế.

Với sự hiện diện của Sailing Club, tinh thần quốc tế và chất sống thời thượng tại Aria Bay được cụ thể hóa trong từng khoảnh khắc thường nhật: từ tầng không của tòa tháp đến bãi biển ngay trước thềm nhà.

Đại diện Sailing Club Leisure Group chia sẻ: "Triết lý của chúng tôi là tạo ra những khoảnh khắc ‘dễ cảm nhận nhưng khó quên’. Mỗi không gian mang dấu ấn Sailing Club tại Aria Bay không tồn tại độc lập, mà là một lời hồi đáp tinh tế với dòng chảy văn hóa địa phương và nhịp sống của cộng đồng ưu tú".

Khác với những không gian ven biển truyền thống, sức hút mãnh liệt của Sailing Club nằm ở tư duy phá vỡ khuôn khổ. Từng được Travel + Leisure và South China Morning Post ghi nhận như những điểm đến giàu bản sắc, các câu lạc bộ biển mang dấu ấn Sailing Club cho thấy tinh thần nghỉ dưỡng đương đại không chỉ nằm ở sự tĩnh tại, mà còn ở ẩm thực, âm nhạc, nhịp sống cộng đồng và những khoảnh khắc thăng hoa không giới hạn.

Tại Aria Bay, dấu ấn Sailing Club hiện diện ngay trong chính tòa tháp. Ở độ cao hơn 160 mét, tầng 40 mở ra không gian nghỉ dưỡng trên tầng không, nơi hồ bơi vô cực, tầm nhìn vịnh di sản và Rooftop Bar do Sailing Club vận hành cùng tạo nên một điểm hẹn giàu cảm xúc. Đây là ‘nốt cao’ trong hành trình Front Row Life, nơi cư dân thưởng lãm Hạ Long từ góc nhìn khác biệt, giữa âm nhạc, nghệ thuật mixology và những cuộc gặp gỡ đồng điệu.

Nhưng sức hút của Aria Bay không dừng lại ở tầng không. Từ tòa tháp, đời sống cư dân tiếp tục được nối dài bất tận tới bãi biển 1.200 mét ngay trước thềm nhà, nơi Sailing Club góp phần kích hoạt một tổ hợp ven biển bao gồm hơn 90 trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí, nghệ thuật, thể thao và ẩm thực cao cấp.

Thông qua lối dạo bộ tầng trệt và cầu kết nối tại tầng 3, cư dân Aria Bay được trao đặc quyền bước thẳng vào một "phòng khách mở rộng" do Sailing Club quản lý vận hành và thiết kế bởi Land Sculptor - boutique studio cảnh quan hàng đầu châu Á.

Hành trình trải nghiệm "hàng ghế đầu" được khơi mở tại Welcome Zone, nơi biểu tượng cánh buồm vươn gió trở thành lời chào đón cư dân trở về với tinh thần tự do của biển cả. Tiếp nối là Soul Boutique Zone, "ốc đảo xanh" thư thái với hồ bơi trung tâm lên tới 2.000m² cùng hệ sinh thái 45 tiện ích, mở ra những khoảng nghỉ sâu hơn giữa thiên nhiên, mặt nước và nhịp sống ven biển.

Dành cho những chủ nhân am tường nghệ thuật, biểu tượng Sunset Whale được đặt giữa địa hình uốn lượn như sóng biển, trở thành tọa độ thưởng lãm hoàng hôn giàu cảm xúc. Kề bên là quảng trường sự kiện quy mô 3.400m², không chỉ đóng vai trò như không gian dạo bộ mở thường nhật, mà còn là điểm hẹn cho các hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm và trình diễn nghệ thuật bên vịnh.

Ở trung tâm của toàn bộ tổ hợp là Sailing Beach Club - "trái tim" năng lượng của Marina Bayfront District. Với quy mô gần 4.000m², nơi đây quy tụ quầy bar bãi biển, hồ bơi vô cực rộng hơn 570m², âm nhạc từ các DJ quốc tế cùng những sự kiện đặc quyền như múa lửa và nhào lộn nghệ thuật, tạo nên không gian kết nối những cá tính đồng điệu từ ngày sang đêm.

Hoàn thiện hành trình ấy là Beach Sport Zone rộng hơn 2.000m², nơi cư dân tái tạo năng lượng qua yoga đón bình minh, chèo SUP, pickleball hay mini golf. Từ thư giãn, thưởng ngoạn, giao lưu đến vận động, mỗi phân khu mang một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần tạo nên một hành trình trải nghiệm không giới hạn bên vịnh biển, dành cho cư dân Aria Bay.

Các chuyên gia của Savills nhận định: "Yếu tố phong cách sống và hiệu quả đầu tư chưa bao giờ đối lập, mà luôn cộng hưởng mạnh mẽ. Trong một thị trường có tính cạnh tranh cao, những dự án kiến tạo được trải nghiệm sống vượt trội sẽ đạt mức tăng trưởng bền vững nhất".

Trên thế giới, các câu lạc bộ biển biểu tượng luôn là đòn bẩy vững chắc thúc đẩy giá trị tài sản trong khu vực. Ushuaïa Ibiza (Tây Ban Nha) không chỉ thu hút hàng trăm ngàn du khách bởi những bữa tiệc âm nhạc của David Guetta hay Calvin Harris, mà còn là động lực kinh tế chính của toàn hòn đảo vùng Địa Trung Hải. Tương tự, thương hiệu Nikki Beach đã tạo ra một kỷ nguyên mới khi tiên phong kết hợp giải trí bãi biển, ẩm thực haute cuisine và thời trang cao cấp, để biến những vùng biển thương hiệu này đi qua trở thành thánh địa của giới siêu giàu.

Điểm chung của các mô hình này không chỉ nằm ở khả năng tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng, mà ở năng lực vận hành trải nghiệm một cách bền bỉ, không ngừng làm đa dạng và duy trì được chất lượng dịch vụ nhất quán để cư dân muốn gắn bó và du khách có lý do quay trở lại.

Tại Aria Bay, sự hiện diện của hệ sinh thái giải trí mang DNA Sailing Club trực tiếp tái định nghĩa giá trị của dòng BĐS "Front Row". Tọa độ di sản giờ đây được thổi bừng sức sống bởi những hoạt động lễ hội, giải trí và ẩm thực diễn ra liên tục 24/7. Nhịp sống này góp phần gia tăng sức hút của điểm đến, hỗ trợ khả năng thu hút du khách và mở rộng tiềm năng khai thác cho sản phẩm căn hộ ven biển. Vì vậy, giá trị bền vững của Aria Bay còn được cộng hưởng bởi sức sống của toàn bộ hệ sinh thái Marina Bayfront District.

Từ tầng không đến bãi biển, từ kiến trúc biểu tượng đến hệ trải nghiệm được vận hành bài bản, Aria Bay đang từng bước định hình phong cách sống Front Row Life: kiêu hãnh, phóng khoáng và giàu tiềm năng trong dài hạn.