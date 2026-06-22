Bà H. - nữ giáo viên nghỉ hưu kể lại hành trình sập bẫy "kỳ nghỉ dưỡng".

Câu chuyện của bà H.T.T.T. (68 tuổi, ngụ TPHCM) - một nữ giáo viên tiểu học về hưu là một trong hàng nghìn trường hợp được cơ quan điều tra ghi nhận trong chuyên án triệt phá 11 công ty du lịch núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, chiếm đoạt hơn 612 tỉ đồng của khách hàng.

Từ hợp đồng 250 triệu đồng đến cái bẫy đóng tiền không lối thoát

Theo lời kể, năm 2023, bà T. dùng toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm đứng lớp để mua một hợp đồng nghỉ dưỡng Alma trị giá 250 triệu đồng, thời hạn sử dụng 29 năm.

Đầu năm 2024, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhân viên Công ty League of Resorts (LORS), thông báo doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại hợp đồng nghỉ dưỡng Alma của bà trong thời hạn 2 năm.

Bà H. kể lại câu chuyện của mình.

Tin tưởng lời mời, bà đến văn phòng công ty làm việc. Tuy nhiên, khi có mặt tại đây, nội dung trao đổi hoàn toàn khác với những gì được giới thiệu qua điện thoại.

"Người gọi điện cho tôi không xuất hiện. Thay vào đó là hai nhân viên khác tư vấn rằng tôi phải mua thêm một gói nghỉ dưỡng của công ty trị giá 30 triệu đồng thì họ mới hỗ trợ bán hợp đồng Alma", bà T. kể.

Ban đầu, bà từ chối vì không có tiền. Tuy nhiên, các nhân viên liên tục thuyết phục bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn như được đi du lịch nhiều nơi trong ba năm và có thể trả góp số tiền mua gói dịch vụ. Sau nhiều giờ tư vấn, bà đồng ý đóng trước 10 triệu đồng.

"Tôi về nhà thì thấy bất an, nghĩ chắc mình bị lừa rồi nên quyết định không đóng tiếp", bà T. nhớ lại.

Một bản hợp đồng dùng để lừa khách hàng của công ty.

Tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc, giữa năm 2025 bà tiếp tục nhận được cuộc gọi từ công ty với lời hứa sẽ hoàn trả khoản tiền 10 triệu đồng đã đóng trước đó.

Hy vọng lấy lại số tiền của mình, bà quay trở lại công ty. Nhưng thay vì hoàn tiền như cam kết, các nhân viên tiếp tục thuyết phục bà đóng thêm 20 triệu đồng với lý do doanh nghiệp có mạng lưới khách hàng rộng khắp và có khả năng tìm người mua lại hợp đồng nghỉ dưỡng Alma.

"Tại người già cả tin nên mới tin như vậy thôi. Họ nói rất chuyên nghiệp, rất bài bản chứ không phải nói bình thường", bà T. chia sẻ.

Theo bà T., sau nhiều lần bị thuyết phục, bà dần chấp nhận mất khoản tiền đã đóng vì cho rằng khả năng lấy lại là rất thấp.

Không gian hoạt động lừa đảo của các đối tượng tại một công ty vừa bị triệt phá.

Thế nhưng mới đây, khi được Công an TPHCM mời lên làm việc và thông báo công ty liên quan đã bị triệt phá trong chuyên án lừa đảo, bà không giấu được xúc động.

"Tôi mừng lắm, mừng đến cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau là đi ngay lên cơ quan công an để làm việc. Tôi rất cảm ơn các chú công an đã giúp những người dân bình thường như tôi tìm lại công bằng", bà nói.

Dẫn dụ nạn nhân ký nhiều hợp đồng để không thể rút tiền

Từ quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định trường hợp của bà T. không phải cá biệt.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết các đối tượng xây dựng nhiều kịch bản khác nhau nhằm dẫn dụ khách hàng liên tục đóng tiền.

Clip Thiếu tá Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM trao đổi về vụ án.

"Chúng tôi làm rõ có những khách hàng ký tới 5-6 hợp đồng với giá trị tăng dần. Mục đích của họ là muốn rút lại tiền đã bỏ ra nhưng không thực hiện được, trong khi vẫn tiếp tục phải nộp thêm tiền", Thiếu tá Hậu cho biết.

Theo cơ quan điều tra, một trong những chiêu thức phổ biến là liên tục đưa ra các gói nâng cấp dịch vụ, hứa hẹn hỗ trợ sang nhượng hoặc thanh lý hợp đồng để buộc khách hàng tiếp tục bỏ thêm tiền.

Đối với những người phản ứng quyết liệt hoặc nghi ngờ bị lừa, doanh nghiệp sẽ tìm cách xoa dịu bằng việc đặt phòng khách sạn tại một địa điểm du lịch theo yêu cầu.

Tuy nhiên, khách hàng chỉ được nhận một booking lưu trú đơn lẻ, còn toàn bộ chi phí đi lại, vé máy bay, ăn uống và tham quan phải tự chi trả. "Vô hình trung khách hàng lại tốn thêm một khoản tiền để được sử dụng chính dịch vụ mà họ đã mua", Thiếu tá Hậu phân tích.

Sơ đồ chi tiết phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản (núp bóng doanh nghiệp du lịch) do Công an TPHCM phân tích.

Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại hoặc thanh lý hợp đồng.

Nhân viên liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau như chờ đối tác, chờ phê duyệt, chờ hoàn tất thủ tục hoặc yêu cầu khách hàng bổ sung thêm hồ sơ.

Theo cơ quan điều tra, việc đi lại nhiều lần, mất thời gian và chi phí khiến không ít nạn nhân dần chán nản, từ bỏ việc đòi quyền lợi.

"Chúng đánh vào tâm lý cho rằng số tiền bị mất không quá lớn so với công sức bỏ ra để theo đuổi vụ việc. Khi nạn nhân buông xuôi thì các đối tượng mặc nhiên chiếm đoạt được số tiền đó", Thiếu tá Hậu cho biết.

Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng liên quan.

Công an TPHCM nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo được xây dựng bài bản, có sự phân công vai trò rõ ràng giữa các bộ phận từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến xử lý khiếu nại nhằm kéo dài thời gian, tạo vòng xoáy buộc nạn nhân liên tục đóng thêm tiền nhưng không thể thu hồi vốn.