Vụ 'ôm đất vàng', dân thiếu lối ra biển: Chủ dự án có động thái mới

Lý do dự án "ôm đất", chậm tiến độ nhiều năm

Liên quan đến những thông tin xung quanh Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh), trao đổi với Báo Tiền Phong , đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh - chủ đầu tư dự án cho biết, hiện đơn vị đang tập trung nguồn lực để triển khai các hạng mục còn lại sau khi nhiều vướng mắc về pháp lý và quy hoạch từng bước được tháo gỡ.

Theo chủ đầu tư, dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2011 với quy mô 6,84ha tại thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), tổng mức đầu tư hơn 157 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 35% khối lượng công việc và đưa vào khai thác 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng từ năm 2018.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án phát sinh một số bất cập liên quan đến quy hoạch và định hướng phát triển của khu vực, khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh thiết kế, quy mô đầu tư và hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý theo quy định. Đây cũng là nguyên nhân khiến tiến độ dự án kéo dài so với kế hoạch ban đầu.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, phần diện tích còn lại chưa thể triển khai trong thời gian qua do phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết và hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan. Đến tháng 10/2025, dự án mới hoàn tất việc điều chỉnh quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ cần thiết, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Hiện trạng khu biệt thự nghỉ dưỡng thuộc dự án được đưa vào sử dụng.

Cũng theo doanh nghiệp, năm 2025 do ảnh hưởng của hai cơn bão lớn, khiến nhiều công trình, cây xanh trong dự án bị hư hỏng, thiệt hại đáng kể: "Hiện nay, chúng tôi đang tập trung xây dựng phương án huy động nguồn lực, nhân lực, vật tư, thiết bị để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất, quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo cam kết", đại diện chủ đầu tư khẳng định

Hơn 1.000m² đất mở lối ra biển cho người dân

Liên quan đến kiến nghị của cử tri và chính quyền địa phương về việc mở rộng tuyến đường ra biển phục vụ người dân đi lại, sản xuất, chủ đầu tư thống nhất chủ trương hiến khoảng 1.050m² đất nằm trong phạm vi dự án để địa phương làm đường. Đây là phần diện tích được chính quyền địa phương đề xuất điều chỉnh nhằm mở rộng lối ra biển, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong đi lại, khai thác và phát triển kinh tế biển.

Chủ đầu tư đồng ý hiến hơn 1.000m2 để làm đường dẫn ra biển.

Theo doanh nghiệp, việc hiến một phần diện tích đất để mở đường ra biển có thể phát sinh thủ tục điều chỉnh quy hoạch và các hồ sơ liên quan. Vì vậy, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hướng dẫn của các cơ quan chức năng để việc thực hiện bảo đảm đúng quy định, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có bài viết phản ánh tình trạng dự án chậm tiến độ và kiến nghị của người dân về việc mở lối ra biển phục vụ sinh kế. Hiện các sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, làm rõ những vướng mắc liên quan để có phương án tháo gỡ, tạo điều kiện cho dự án tiếp tục triển khai và đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân địa phương.

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