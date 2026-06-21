Tổ hợp 9 tòa tháp của Sunshine ở TP Hồ Chí Minh: Hơn 50 tiện ích cao cấp, AI hiện diện trong từng căn hộ

Tại trung tâm Nam TP Hồ Chí Minh, Sunshine Group đang phát triển Sunshine Sky City theo mô hình tổ hợp căn hộ cao cấp tích tích hợp hệ tiện ích và dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, kiến tạo một chuẩn sống mới thông minh và giàu trải nghiệm, nơi mọi nhu cầu từ nghỉ ngơi, kết nối đến vận hành hàng ngày đều thuận tiện.

Sunshine Sky City - Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ và Căn hộ chuẩn khách sạn ven sông tiên phong tại Khu Nam TP Hồ Chí Minh, gồm 9 tòa tháp cao 26 - 38 tầng, cung cấp gần 3.500 sản phẩm cao cấp.

Hơn 12.000m2 diện tích cây xanh mặt nước, 50+ hệ tiện ích 5 sao nâng tầm trải nghiệm sống

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, những khoảng xanh và không gian tái tạo năng lượng đang trở thành tiêu chí mới của nhà ở cao cấp. Sunshine Sky City dành mật độ xây dựng chỉ khoảng 29,5%, mở rộng diện tích cho cảnh quan, cây xanh và các tiện ích trải nghiệm, hướng tới một không gian sống cân bằng giữa lòng Nam TP Hồ Chí Minh.

Lõi cảnh quan xanh tại dự án

Điểm nhấn nổi bật của dự án là hơn 12.000 m² diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, tạo nên hệ sinh thái Wellness giữa lòng đô thị. Đây là nơi cư dân có thể tận hưởng những phút giây thư thái sau một ngày làm việc bận rộn, từ những khu vườn thiền trên cao dành cho thế hệ lớn tuổi, không gian vui chơi hiện đại dành cho trẻ nhỏ, đến bể bơi rooftop tái tạo năng lượng và tận hưởng tầm nhìn khoáng đạt.

Tầng mái được ví như "resort" trên cao với bể bơi Rooftop, Rooftop Bar,...với tầm nhìn khoáng đạt ra sông Sài Gòn

Không chỉ dừng lại ở một không gian xanh, Sunshine Sky City phát triển hơn 50 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế như Rooftop Bar, CLB Golf 3D, Spa chăm sóc sức khỏe, Fitness Center, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hàng Á - Âu, khu BBQ ngoài trời… tạo nên hệ tiện ích đa tầng đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu: nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giải trí và kết nối cộng đồng.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu, lợi thế vị trí tại tâm điểm Nam TP Hồ Chí Minh giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ mua sắm, vui chơi, ăn uống đến giáo dục, y tế chất lượng cao hiện hữu trong bán kính khoảng 2 km, gồm các bệnh viện quốc tế như Bệnh viện FV, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Phương Nam, …; các trung tâm mua sắm như Crescent Mall, SC VivoCity, Lotte Mart Nam TP Hồ Chí Minh cùng hệ thống trường học liên cấp và các dịch vụ cao cấp.

AI Smart Living - Khi công nghệ trở thành "quản gia số" trong mỗi căn hộ

Một trong những khác biệt nổi bật của Sunshine Sky City nằm ở việc ứng dụng công nghệ để cá nhân hóa trải nghiệm cư dân.

Nếu trước đây công nghệ thông minh thường được xem là yếu tố cộng thêm, thì tại Sunshine Sky City, AI Smart Living trở thành một phần trong cấu trúc vận hành của toàn bộ dự án, đóng vai trò như một "quản gia số" âm thầm hỗ trợ cuộc sống thường nhật.

Tại dự án, hệ sinh thái Smart Living - SmartTel - Smart Home được phát triển theo hướng vận hành thông minh, hạn chế tối đa các điểm chạm nhưng vẫn đảm bảo an toàn và tiện nghi.

Ngay từ khi trở về nhà, cư dân có thể trải nghiệm hành trình tự động hóa xuyên suốt: hệ thống Smart Parking nhận diện biển số, hỗ trợ tìm kiếm vị trí đỗ xe; công nghệ FaceID tại sảnh đón nhận diện cư dân, kích hoạt thang máy và đưa trực tiếp tới tầng căn hộ.

Bên trong căn hộ, hệ thống Gateway kết nối AI cho phép các thiết bị như ánh sáng, rèm cửa, điều hòa vận hành theo những kịch bản được cá nhân hóa theo thói quen của gia chủ. Chỉ với một thao tác trên màn hình cảm ứng hoặc điều khiển bằng giọng nói, không gian sống có thể được điều chỉnh theo từng nhu cầu cụ thể.

Đặc biệt, các giải pháp Smart Lighting và Smart Meter giúp tối ưu năng lượng, kiểm soát thiết bị từ xa, hạn chế rủi ro khi gia chủ vắng nhà, đồng thời góp phần xây dựng phong cách sống xanh và bền vững hơn.

Công nghệ tại Sunshine Sky City không nhằm thay thế con người, mà trở thành nền tảng giúp cư dân tận hưởng nhiều hơn những giá trị quan trọng nhất: thời gian, sự an tâm và chất lượng sống.

Tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng chào đón cư dân từ quý 3/2026

Ghi nhận thực tế tại công trường, dự án Sunshine Sky City đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương, từng bước hoàn thiện diện mạo tổ hợp căn hộ cao cấp mang phong cách sống quốc tế tại Nam TP Hồ Chí Minh.

Tiến độ hiện hữu trở thành một trong những yếu tố tạo sức hút của Sunshine Sky City

Bên cạnh tòa S1 đã vận hành ổn định, các tòa tháp S2 - S3 - S4 đang được đẩy nhanh hoàn thiện, tiến tới bàn giao từ Quý 3/2026. Song song đó, các tòa V7 - V8 - V9 đã hoàn thành 100% tường vây, tiếp tục triển khai phần cọc nhồi và móng hầm, mục tiêu bàn giao vào Quý 4/2028.

Với tiến độ được kiểm soát chặt chẽ, Sunshine Sky City đang từng bước hiện thực hóa không gian sống thông minh, hiện đại và chuẩn nghỉ dưỡng giữa tâm điểm Nam TP Hồ Chí Minh, hướng tới hình thành cộng đồng cư dân văn minh, quy tụ các gia đình thành đạt, chuyên gia, doanh nhân và cư dân quốc tế cùng chia sẻ phong cách sống cân bằng, kết nối.