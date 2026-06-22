Thị trường xuất hiện dòng Onsen Villas với khoáng nóng tự nhiên tại gia chỉ dành cho 99 chủ nhân tại khu Đông Hà Nội

Từ biểu tượng sống xa xỉ tới hệ quy chiếu mới của giới thượng lưu toàn cầu

Từ thế kỷ 19, giới tài phiệt Mỹ như Rockefeller hay Vanderbilt đã sẵn sàng vượt hàng trăm km tới Castle Hot Springs (Arizona) để tận hưởng những nguồn khoáng nóng biệt lập. Tại châu Âu, các dinh thự bao quanh dòng khoáng núi lửa Terme di Saturnia (Ý) từ lâu được xem là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu kín tiếng. Lối sống xa xỉ gắn với khoáng nóng - nguồn "vàng trắng" hữu hạn từ thiên nhiên, sau hơn 100 năm, đã trở thành một "đỉnh tháp" mới của thị trường bất động sản sức khỏe toàn cầu.

Điều này có một phần nguyên do từ sự bùng nổ của thị trường BĐS sức khỏe toàn cầu. Theo Global Wellness Institute, phân khúc này đạt quy mô 876 tỷ USD năm 2025 và được dự báo tăng lên 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Đằng sau những con số ấn tượng là sự thay đổi trong tư duy sở hữu: giới tinh hoa không còn tìm kiếm một nơi để ở, mà tìm kiếm những không gian có khả năng chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Wellness đang trở thành chuẩn sống mới của giới tinh hoa toàn cầu, những sản phẩm sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên ngày càng được xem là dòng tài sản đặc biệt

Tại Việt Nam, xu hướng đó đang được hiện thực hóa qua 99 căn Onsen Villas nằm trong đại đô thị sinh thái Alluvia City, đưa mô hình biệt thự khoáng nóng vốn chỉ xuất hiện tại những điểm đến wellness nổi tiếng trên thế giới trở thành một tiện ích hiện hữu ngay trong mỗi tư dinh của giới tinh hoa Việt.

99 phiên bản giới hạn với không gian wellness bên mạch khoáng nóng tự nhiên

Ẩn mình giữa bán đảo sinh thái với ba mặt cận thủy nằm trong phân khu Alluvia Onsen, 99 căn Onsen Villas sở hữu vị thế biệt lập, riêng tư hiếm có. Đây là nơi nhịp sống hiện đại của Thủ đô giao hòa cùng thiên nhiên trong lành, nguồn khoáng nóng nguyên bản, Onsen Villas mở ra một chuẩn sống wellness đích thực, nơi thân – tâm – trí được tái tạo và nuôi dưỡng trong từng khoảnh khắc thường nhật.

Với thiết kế đơn lập, 99 căn Onsen Villas được có diện tích xây dựng từ 100m2 – 116m², tổng diện tích sàn khoảng 300m², mật độ xây dựng chưa tới 35%, ưu tiên cho sân vườn, cảnh quan và không gian mở. Số lượng hữu hạn cùng mô hình compound khép kín góp phần hình thành một cộng đồng cư dân tinh tuyển, đồng thời đảm bảo sự riêng tư và tĩnh tại, những yếu tố đặc trưng của các dự án hạng sang.

Thiết kế Onsen Villas theo phong cách giao thoa giữa kiến trúc Pháp cổ điển và tinh thần Đông Dương, tối ưu hóa ánh sáng, gió tự nhiên và tầm nhìn

Điểm khác biệt của Onsen Villas nằm ở nguồn khoáng nóng tự nhiên được dẫn thẳng về từng tư gia. Theo kết quả kiểm định, từ giếng khoan sâu hơn 400m cho thấy hàm lượng axit silic (H₂SiO₃+) đạt mức 66,57 mg/l, vượt qua tiêu chuẩn định danh nước khoáng của Việt Nam và Nhật Bản (50 mg/l). Với nhiệt độ phát lộ lý tưởng 35,8°C (cao hơn ngưỡng 30°C của nước khoáng nóng), tổng hàm lượng khoáng hòa tan (TDS) ở mức 180 mg/l, chứa các ion tự nhiên như natri, kali, canxi, magie, bicarbonate và sulfate…, nguồn khoáng nóng này phù hợp cho các hoạt động ngâm khoáng với nhiều lợi ích như hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm căng thẳng thần kinh và chăm sóc da…

Với mạch khoáng tự nhiên quý hiếm dẫn thẳng về từng tư gia, Onsen Villas kiến tạo chuẩn sống Live – Wellness – Retreat giữa thiên nhiên

Hệ sinh thái wellness toàn diện nâng tầm giá trị sống

Không chỉ sở hữu khoáng nóng tại gia, cư dân Onsen Villas còn được thụ hưởng hệ sinh thái wellness đồng bộ ngay trong phân khu Alluvia Onsen và toàn đại đô thị Alluvia City.

Tâm điểm là Clubhouse rộng hơn 3.800m² với bể bơi onsen khoáng nóng, gym, beauty salon, thư viện và coffee lounge dành riêng cho cư dân Onsen Villas. Cách không xa là Alluvia Onsen Center – tổ hợp nghỉ dưỡng, trị liệu quy mô lớn với hệ thống bể khoáng đa nhiệt độ, sauna, spa và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Không gian wellness chuẩn mực 5 sao tại Onsen Center, nơi hành trình chăm sóc thân – tâm – trí được nâng niu trong từng trải nghiệm

Bên cạnh đó là hệ thống trường học quốc tế tiêu chuẩn Anh Quốc, trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, công nghệ Smart Living tích hợp trợ lý AI và công nghệ Telemedicine chăm sóc sức khỏe từ xa, các tiện ích thương mại, dịch vụ quản lý vận hành 5 sao… được thiết kế phục vụ cuộc sống hiện đại của cộng đồng tinh hoa. Trong tương lai, tuyến du thuyền thượng lưu trên sông Hồng được triển khai, bổ sung thêm những trải nghiệm giải trí, thương mại cao cấp cho những chủ nhân tinh hoa.

Sau màn ra mắt ấn tượng, BST 99 căn Onsen Villas đang trở thành tâm điểm của khu Đông bởi chính sách bán hàng hấp dẫn bậc nhất thị trường: Tổng chiết khấu lên đến 15,5%, 5 năm an tâm lãi suất với 2 năm hỗ trợ lãi suất 0%, 3 năm tiếp theo bình ổn lãi suất 8%/năm, ân hạn nợ gốc 36 tháng, hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị sản phẩm. Đồng thời miễn phí quản lý dịch vụ lên tới 60 tháng, tối ưu chi phí sở hữu và nâng tầm trải nghiệm sống dài hạn.